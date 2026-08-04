За четвърти път българска шахматистка стана международен майстор

За четвърти път досега българска шахматистка получи второто най-високо звание в шахмата – международен майстор. 20-годишната Надя Тончева натрупа нужния рейтинг по време на 35-ото издание на престижен турнир в Кавала, Гърция. Там Тончева беше първа сред жените и втора в общото класиране.
С представянето си в Гърция шахматистката увеличи индивидуалния си коефициент с 36 точки и достигна моментен ЕЛО от 2408. По този начин тя премина границата от 2400, за да получи титла международен майстор. В Гърция Тончева постигна 6 победи, 2 ремита и 1 загуба, които и донесоха общо 36 точки.
Досега само три български шахматистки можеха да се похвалят с подобно постижение. През 1997 г. едва на 18 години Антоанета Стефанова стана първата българска с титла "международен майстор". Пет години по-късно тя стана и гросмайстор, като и до днес е единствената българка с подобно звание. За да станеш гросмайстор е нужно да достигнеш ЕЛО от 2500 точки.
През 2015 г. Ива Виденова също стана международен майстор, а четири години по-късно това направи и Нургюл Салимова. Към този момент тя има 2416 точки, а най-доброто ѝ постижение досега е 2449 точки.
Надя Тончева е възпитаничка на столичния ШК "Левски", а през последното години неин личен треньор е гросмайстор Владимир Димитров. През 2023 и 2024 г. тя се класира в топ 10 на Европейското първенство за жени, през това лято остана на 11-о място.
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1 коментар
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Браво! Уважавам умните жени. И мъже де. Ма вий да не си помислите ... .Ей, какъв свят се навъди. Желая успех на дамата! Във всичко. Да е жива и здрава!