Тръмп предупреди Иран да отвори Ормузкия проток или ще бъде ударен много силно

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви във вторник, че Иран ще бъде "ударен много силно", ако не отвори за движение Ормузкия проток “много скоро“. В интервю за Fox News Тръмп посочи, че преговорите с Иран продължават.

По същото време американската медия Axios съобщава, че САЩ, Иран и Оман са близо до временно споразумение за повторно отваряне на протока.

Въпросът за Ормузкия проток е ключов, защото това е един от основните маршрути за глобалните доставки на нефт и газ, който многократно е бил повод за възобновяване на бойните действия. Вашингтон се надява да обяви споразумението в сряда.

Според Тръмп разговорите вървят добре, а Иран е искрено заинтересован да сложи край на конфликта, започнал на 28 февруари, когато САЩ и Израел нанесоха удари срещу страната.

Той добави, че разполага с достатъчно време, а по-късно, преди да отлети от Калифорния за Лас Вегас, изрази увереност, че сделка може да бъде постигната "утре или вдругиден".

По данни на Axios обсъжданата сделка предвижда 60-дневна договореност за безопасно преминаване през протока между Иран и Оман, без заплащане на такси, с възможност за последващо удължаване.

Според споразумението целият входящ трафик към Залива ще използва северен корабен коридор, а изходящият южен коридор ще е през териториалните води на Оман.