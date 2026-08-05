Десетки загинали и над 50 ранени при руска атака срещу Киев

Мащабна руска атака с балистични ракети и дронове е убила най-малко 15 души и е ранила други 51 души в Киев и Киевска област през нощта на 5 август, съобщи "Киев Индипендънт".
Щети са нанесени в районите Бровари, Буча и Фастив, където при атаката са се запалили складове и автомобили.
В Киев, където е противъздушната отбрана е засилена, е загинал един човек, а 24 са ранени, съобщи кметът Виталий Кличко. От пострадалите 15 са приети в болница, като четирима са в критично състояние. Останалите жертви са в Киевска област.
Повреди са регистрирани на повече от седем места в Киев, включително в районите Голосеевски, Оболонски, Деснянски и Святошински. В Голосеевски район двама души са били извадени живи изпод руините на срутил се склад, а спасителните операции продължават.
В Оболонски район ракета е ударила 20-етажна жилищна сграда, предизвиквайки пожар. Запалили са се още жилищна сграда и два складови обекта. В Деснянски район е избухнал пожар в склад, а отломки от ракета са паднали близо до жилищна сграда.
Журналисти на „Киев Индипендънт“ съобщиха, че първите силни експлозии са били чути малко след 00:20 ч. местно време. Украинските военновъздушни сили многократно предупредиха за нови балистични ракети, насочени към столицата, а впоследствие и за атаки с дронове.
Атаката идва само няколко дни след друга мащабна руска ракетна атака срещу Киев на 1 август, при която загинаха най-малко девет души, а над 30 бяха ранени.
Руските сили са нанесли през изминалата нощ удари по логистични центрове в украинската столица Киев и околностите ѝ, които са използвани за военни цели, обяви
Министерството на отбраната на Русия в приложението Телеграм, цитирано от Ройтерс. Кремъл твърди, че са поразени и три търговски кораба в Черно море близо до украинския пристанищен град Одеса.
Руското Министерство на отбраната информира, че тази нощ силите му за противовъздушна отбрана са свалили 475 украински дрона.
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4 коментара
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Медиапул, няма да се плашите. Кажете сега какво става с Blueberries и какво казват ISW... :)
В материала липсва вчерашната новина, че при комбиниран удар е разрушена част от моста Затока, който свързва Южна със Северна Одеса. Това основен път за снабдяване на Украйна с военна техника и горива от Европа през Румъния.
Господ да убие Путлер! ;)
А Зеля снощи заявил , че страната му била готова за преговори във всички формати. Къде остана " Всичко ще се реши на бойното поле" , един Господ знае..