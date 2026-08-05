Десетки загинали и над 50 ранени при руска атака срещу Киев

Мащабна руска атака с балистични ракети и дронове е убила най-малко 15 души и е ранила други 51 души в Киев и Киевска област през нощта на 5 август, съобщи "Киев Индипендънт".

Щети са нанесени в районите Бровари, Буча и Фастив, където при атаката са се запалили складове и автомобили.

В Киев, където е противъздушната отбрана е засилена, е загинал един човек, а 24 са ранени, съобщи кметът Виталий Кличко. От пострадалите 15 са приети в болница, като четирима са в критично състояние. Останалите жертви са в Киевска област.

Повреди са регистрирани на повече от седем места в Киев, включително в районите Голосеевски, Оболонски, Деснянски и Святошински. В Голосеевски район двама души са били извадени живи изпод руините на срутил се склад, а спасителните операции продължават.

В Оболонски район ракета е ударила 20-етажна жилищна сграда, предизвиквайки пожар. Запалили са се още жилищна сграда и два складови обекта. В Деснянски район е избухнал пожар в склад, а отломки от ракета са паднали близо до жилищна сграда.

Журналисти на „Киев Индипендънт“ съобщиха, че първите силни експлозии са били чути малко след 00:20 ч. местно време. Украинските военновъздушни сили многократно предупредиха за нови балистични ракети, насочени към столицата, а впоследствие и за атаки с дронове.

Атаката идва само няколко дни след друга мащабна руска ракетна атака срещу Киев на 1 август, при която загинаха най-малко девет души, а над 30 бяха ранени.

Руските сили са нанесли през изминалата нощ удари по логистични центрове в украинската столица Киев и околностите ѝ, които са използвани за военни цели, обяви

Министерството на отбраната на Русия в приложението Телеграм, цитирано от Ройтерс. Кремъл твърди, че са поразени и три търговски кораба в Черно море близо до украинския пристанищен град Одеса.

Руското Министерство на отбраната информира, че тази нощ силите му за противовъздушна отбрана са свалили 475 украински дрона.