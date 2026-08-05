Русия се връща на световната арена с грациите на Кабаева

Световният елит в художествената гимнастика се събира във Франкфурт от 12 до 16 август.

Шампионатът на планетата ще е изключително оспорван. Причината - това е първото състезание с ключово значение за разпределяне на квотите по пътя към Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

На килима ще излязат 101 индивидуални гимнастички от 73 държави от Европа, Азия, Америка, Африка и Океания.

Даря Варфоломеев, Стилияна Николова, Тайсия Онофрийчук, София Рафаели, Тахмина Икромова, Алина Харнаско, Барбара Домингос, Вера Туголукова, Лилиана Левинска - германският град събира най-силните грации от различни поколения и школи.

Българският отбор

България влиза в голямата битка със Стилияна Николова и Ева Брезалиева. И двете ни представителки са заявени за пълна програма - обръч, топка, бухалки и лента.

Със сигурност "малката голяма" Стилияна ще се бори докрай за медалите и квота за Олимпиадата. "А Ева ще има възможност отново да покаже класата си сред абсолютния елит", посочват от Българската федерация по художествена гимнастика.

Вицесветовната и вицеевропейска шампионка в многобоя Стиляна Николова сн.ЕПА/БГНЕС

За част от специалистите в художествената гимнастика у нас е непонятно защо не се дава шанс на младите и талантливи попълнения да се наложат на световната сцена. Неслучайно най-силните отбори са представени с по три състезателки в надпреварата.

Никой обаче публично не смее да се противопостави на президента на родната федерация Илияна Раева, въпреки неубедителното представяне на Брезалиева на големите турнири тази година. На европейското първенство в края на май във Варна 21-годишната Ева зае 19-та позиция след първата фаза на многобоя, който се проведе при нов, експериментален формат.

Завръщането на Русия

След три пропуснати световни първенства заради санкции, Русия се завръща на голямата сцена с три гимнастички - Мария Борисова, Арина Ковшова и София Илтерякова. Според поименната заявка трите си разпределят четирите уреда. Борисова е записана за топка, бухалки и лента, Ковшова - обръч, бухалки и лента, а Илтерякова - обръч и топка.

Състезателката на "Небесна грация" Мария Борисова остана шеста в многобоя на Европейското първенство във Варна през май 2026 г.

Борисова и Ковшова са част от академията "Небесна грация" на бившата олимпийска шампионка Алина Кабаева, за която руски и чужди издания пишат, че има деца от руския президент Владимир Путин. Двамата никога не са потвърждавали или отричали този факт.

Кабаева ще гледа надпреварата от черния екран в някой от дворците си в Русия. Причината да не пътува до Франкфурт са наложените санкции срещу нея от ЕС и Германия. Въпреки че официално старши треньор на отбора се води Татяна Сергаева, в началото на годината именно бившата олимпийска шампионка пое лидерския пост изземвайки властта от Ирина Винер. На 2 и 3 август Кабаева посети официалните контролни тренировки на "Сборная" в базата в Новогорск, за да оцени формата на гимнастичките преди заминаването им за Германия, писаха руските медии.

Единствено София Илтерякова не е от клуба на Кабаева, като тя зае 5-тото място в многобоя на Европейското първенство във Варна в края на май, докато фаворитката ѝ Мария Борисова остана шеста.

Засиленото присъствие на гимнастичките на Кабаева в националния отбор предизвика дискусии в руските спортни среди. Коментарите сред феновете и инсайдерите бяха, че местата в отбора се разпределят с предимство за школата на Кабаева.

Даря Варфоломеев води Германия

Конкуренцията на световното първенство ще е убийствена.

Олимпийската, световна и европейска шампионка Даря Варфоломеев ще поведе силния отбор на Германия към отборната титла. Тя е заявена и на четирите уреда. В тима са още Лада Пуш и Анастасия Симакова, като те си разпределят участията на отделните уреди.

Олимпийската, световна и европейска шампионка в многобоя Дария Варфоломеев Сн.ЕПА/БГНЕС

Украйна идва начело с една от големите "звезди" на новото поколение - Таисия Онофрийчук, заявена за всички четири уреда. В украинския състав са още Анастасия Икан и Полина Карика.

Италия ще разчита на световната шампионка и олимпийска медалистка София Рафаели, както и на изключително силната Тара Драгаш, която този сезон играе много стабилно сложните си съчетания. Двете са заявени и на четирите уреда и със сигурност ще се борят за отличия.

Европейската шампионка в многобоя Таисия Онофрийчук от първенството в Талин през 2025 г. Сн.ЕПА/БГНЕС

Беларус също се завръща на световната сцена. Начело на тима е бронзовата олимпийска медалистка от игрите в Токио'2020 - Алина Харнаско. Тя ще играе пълна програма под флага на страната си, а до нея ще са Даря Виаренич и Никол Лиаута.

От Узбекистан идва още една от основните претендентки за челните позиции - Тахмина Икромова, която ще играе и на четирите уреда.

Сред имената, които заслужават внимание, е и Вера Туголукова, която ще представя Кипър и е заявена за пълна програма.

Не е за подценяване и звездата на Бразилия - Барбара Домингос.