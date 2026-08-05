Русия се връща на световната арена с грациите на Кабаева

Световният елит в художествената гимнастика се събира във Франкфурт от 12 до 16 август.
Шампионатът на планетата ще е изключително оспорван. Причината - това е първото състезание с ключово значение за разпределяне на квотите по пътя към Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.
На килима ще излязат 101 индивидуални гимнастички от 73 държави от Европа, Азия, Америка, Африка и Океания.
Даря Варфоломеев, Стилияна Николова, Тайсия Онофрийчук, София Рафаели, Тахмина Икромова, Алина Харнаско, Барбара Домингос, Вера Туголукова, Лилиана Левинска - германският град събира най-силните грации от различни поколения и школи.
Българският отбор
България влиза в голямата битка със Стилияна Николова и Ева Брезалиева. И двете ни представителки са заявени за пълна програма - обръч, топка, бухалки и лента.
Със сигурност "малката голяма" Стилияна ще се бори докрай за медалите и квота за Олимпиадата. "А Ева ще има възможност отново да покаже класата си сред абсолютния елит", посочват от Българската федерация по художествена гимнастика.
Вицесветовната и вицеевропейска шампионка в многобоя Стиляна Николова сн.ЕПА/БГНЕС
За част от специалистите в художествената гимнастика у нас е непонятно защо не се дава шанс на младите и талантливи попълнения да се наложат на световната сцена. Неслучайно най-силните отбори са представени с по три състезателки в надпреварата.
Никой обаче публично не смее да се противопостави на президента на родната федерация Илияна Раева, въпреки неубедителното представяне на Брезалиева на големите турнири тази година. На европейското първенство в края на май във Варна 21-годишната Ева зае 19-та позиция след първата фаза на многобоя, който се проведе при нов, експериментален формат.
Завръщането на Русия
След три пропуснати световни първенства заради санкции, Русия се завръща на голямата сцена с три гимнастички - Мария Борисова, Арина Ковшова и София Илтерякова. Според поименната заявка трите си разпределят четирите уреда. Борисова е записана за топка, бухалки и лента, Ковшова - обръч, бухалки и лента, а Илтерякова - обръч и топка.
Състезателката на "Небесна грация" Мария Борисова остана шеста в многобоя на Европейското първенство във Варна през май 2026 г.
Борисова и Ковшова са част от академията "Небесна грация" на бившата олимпийска шампионка Алина Кабаева, за която руски и чужди издания пишат, че има деца от руския президент Владимир Путин. Двамата никога не са потвърждавали или отричали този факт.
Кабаева ще гледа надпреварата от черния екран в някой от дворците си в Русия. Причината да не пътува до Франкфурт са наложените санкции срещу нея от ЕС и Германия. Въпреки че официално старши треньор на отбора се води Татяна Сергаева, в началото на годината именно бившата олимпийска шампионка пое лидерския пост изземвайки властта от Ирина Винер. На 2 и 3 август Кабаева посети официалните контролни тренировки на "Сборная" в базата в Новогорск, за да оцени формата на гимнастичките преди заминаването им за Германия, писаха руските медии.
Единствено София Илтерякова не е от клуба на Кабаева, като тя зае 5-тото място в многобоя на Европейското първенство във Варна в края на май, докато фаворитката ѝ Мария Борисова остана шеста.
Засиленото присъствие на гимнастичките на Кабаева в националния отбор предизвика дискусии в руските спортни среди. Коментарите сред феновете и инсайдерите бяха, че местата в отбора се разпределят с предимство за школата на Кабаева.
Даря Варфоломеев води Германия
Конкуренцията на световното първенство ще е убийствена.
Олимпийската, световна и европейска шампионка Даря Варфоломеев ще поведе силния отбор на Германия към отборната титла. Тя е заявена и на четирите уреда. В тима са още Лада Пуш и Анастасия Симакова, като те си разпределят участията на отделните уреди.
Олимпийската, световна и европейска шампионка в многобоя Дария Варфоломеев Сн.ЕПА/БГНЕС
Украйна идва начело с една от големите "звезди" на новото поколение - Таисия Онофрийчук, заявена за всички четири уреда. В украинския състав са още Анастасия Икан и Полина Карика.
Италия ще разчита на световната шампионка и олимпийска медалистка София Рафаели, както и на изключително силната Тара Драгаш, която този сезон играе много стабилно сложните си съчетания. Двете са заявени и на четирите уреда и със сигурност ще се борят за отличия.
Европейската шампионка в многобоя Таисия Онофрийчук от първенството в Талин през 2025 г. Сн.ЕПА/БГНЕС
Беларус също се завръща на световната сцена. Начело на тима е бронзовата олимпийска медалистка от игрите в Токио'2020 - Алина Харнаско. Тя ще играе пълна програма под флага на страната си, а до нея ще са Даря Виаренич и Никол Лиаута.
От Узбекистан идва още една от основните претендентки за челните позиции - Тахмина Икромова, която ще играе и на четирите уреда.
Сред имената, които заслужават внимание, е и Вера Туголукова, която ще представя Кипър и е заявена за пълна програма.
Не е за подценяване и звездата на Бразилия - Барбара Домингос.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.
13 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Фигуристките са малко по различно нещо от гимнастичките. Един лед разлика, дето казват.
Не става. Но това беше вкратце.
Ще повторя, щото стана грешка. Фигуристките са уважавани от футболистите.
Срамота за световния спорт. Парите пробиват всякави санкции, моралът не спрува нищо.
Лично аз не съм против Русия да участва. Ще ми бъде изключително приятно като гледам как ги бием. Малка България бие здраво великата Русия. Путин и Кабаева безпомощно скърцат със зъби...
Художествената гимнастика беше деформирана от рускините. За жалост. Еталон едно време бяха българките, те доближиха този спорт до изкуство, но явно някой се уплаши и се възприе руският начин на игра, и спортът погрозня.
И това ще стане , споко. Закъде си се разбързал?! В Киев тази нощ е било светло...