Пилотска грешка. Прекратено е разследването за трагедията в "Граф Игнатиево"

Прекратено е разследването за трагичната авиокатастрофа в Трета авиобаза "Граф Игнатиево", при която на 13 септември 2024 г. загинаха двама пилоти.

Решението е на Военно-окръжния съд в Пловдив, който потвърди постановление на Военната прокуратура, че вината за инцидента е изцяло на загиналия пилот подполковник Петко Димитров.

Вторият загинал пилот беше капитан Венцислав Дункин.

Решението идва, след като близките на загиналите пилоти са обжалвали прокурорското постановление.

Съдът и авиоекспертите са единодушни, че пряката причина за трагедията са действията на командира на екипажа, който е поел неоправдано висок риск при изпълнението на сложната въздушна фигура.

Адвокатът на загиналите летци Петър Чалъмов заяви за БНТ, че ще обжалва решението заради неизяснени обстоятелства както във фазата на следствието, така и във фактическата обстановка.

Tрагедията стана при подготовка за демонстративен полет на авиобаза "Граф Игнатиево" с учебно-боен самолет L-39ZA. Загиналите пилоти Петко Димитров и Венцислав Дункин бяха от 12-а авиационна база в Долна Митрополия.

Вътрешната проверка на Министерството на отбраната установи "неоправдано висок риск при изпълнение на елементи от сложния пилотаж при по-ниска от изискваната височина и скорост"

В последните три години загинаха трима души при три авиокатастрофи.

Майор Валентин Терзиев загина през юни 2021 година, когато изтребител МиГ-29 се разби в морето край Шабла по време на учение.