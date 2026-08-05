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Пилотска грешка. Прекратено е разследването за трагедията в "Граф Игнатиево"

10 коментара
Учебен самолет L-39ZA. сн. ВВС
Прекратено е разследването за трагичната авиокатастрофа в Трета авиобаза "Граф Игнатиево", при която на 13 септември 2024 г. загинаха двама пилоти.
 
Решението е на Военно-окръжния съд в Пловдив, който потвърди постановление на Военната прокуратура, че вината за инцидента е изцяло на загиналия пилот подполковник Петко Димитров. 
 
Вторият загинал пилот беше капитан Венцислав Дункин.
 
Решението идва, след като близките на загиналите пилоти са обжалвали прокурорското постановление.
 

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Съдът и авиоекспертите са единодушни, че пряката причина за трагедията са действията на командира на екипажа, който е поел неоправдано висок риск при изпълнението на сложната въздушна фигура.
 
Адвокатът на загиналите летци Петър Чалъмов заяви за БНТ, че ще обжалва решението заради неизяснени обстоятелства както във фазата на следствието, така и във фактическата обстановка.
 
Tрагедията стана при подготовка за демонстративен полет на авиобаза "Граф Игнатиево" с учебно-боен самолет L-39ZA. Загиналите пилоти Петко Димитров и Венцислав Дункин бяха от 12-а авиационна база в Долна Митрополия.
 
Вътрешната проверка на Министерството на отбраната установи "неоправдано висок риск при изпълнение на елементи от сложния пилотаж при по-ниска от изискваната височина и скорост"
 
В последните три години загинаха трима души при три авиокатастрофи.
 
Майор Валентин Терзиев загина през юни 2021 година, когато изтребител МиГ-29 се разби в морето край Шабла по време на учение.   

Ключови думи

Граф Игнатиево ВВС L-39ZA
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10 коментара

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  1. глас в пустиня
    #10

    Ето го руския f-35 (як141),,............https://en.wikipedia.org/wiki/Yakovlev_Yak-141

  2. глас в пустиня
    #9
    Отговор на коментар #7

    Ето го катастрофиралия е f35 за 135 милиона $. Той е копие на Съветския як 41 но с по-модерна електроника...................Разгледайте този видеоклип „креш ф35“ https://share.google/AcBD38YfuDYick418

  3. just user
    #8
    Отговор на коментар #7

    Трябва, ама ние сме бездарни и даже F-16 не можем още да подкараме. Така че за F-35 ще трябва доста да почакаме. КомунизЪма ни върна назад в пещерите. А преди комунистическото иго в България се произвеждаха самолети в самолетни заводи.

  4. т€еритория на Мики Маус
    #7

    Няма 10 дни от как Ф35 се разби в Сащ. В тази връзка не трябва ли да предплатим за такива също, и да ги получим след няколко десетилетия?

  5. The Rock
    #6

    Къде е ръководителят на полетите в тази ситуация? Негова отговорност е това, което се случва по време на полети, при установяване на предпоставка за летателно произшествие ръководителян на полетите взема решение и прекратява изпълнението на задачата. Защо не е определена долна граница за започване и завършване на фигурите от демонстрацията? Когато аз съм участвал в такива демонстративни полети и тренировки долната граница беше определена на 200 метра.

  6. глас в пустиня
    #5

    През 1914 година първата жена изпълнила лупинг е също рускиня.

  7. глас в пустиня
    #4

    Първият лупинг в света е извършен от руснака Нестеров през на 9 септември 1913 година................https://de.wikipedia.org/wiki/Looping_(Kunstflug)

  8. глас в пустиня
    #3

    Психиката на някои пилоти е извратена и вследствие на това се погубва скъпа материална част. Преди време такъв пилот на вертолет Пантера, реши да направи вятър на големите началници на кораба и реши да мине максимално близо до тях като се удари в предната мачта на кораба и перките се счупиха вследствие на което много скъпия хеликоптер падна във водата. При този случай пилотът на самолета е искал след излизане от лупинга да мине максимално близко до земята и така да впечатли зрителите. Но изчисленията му са неправилни и не минава малко над земята, а се блъска земята.

  9. just user
    #2

    До колкото знам пилотите не са имали достатъчно летателни часове и са летели на таралясник. Много е лесно да се изкарат те виновни. А това, че са били докарани до там, че да загинат, на кой е отговорността? Кой е виновният? Пилотите летят от дъжд на вятър и то на машини дето не си знаят годините и после като стане трагедия, жертвите са виновни.

  10. Морския
    #1

    Генералчето Николай, приятел на Мунчо е невинно!

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