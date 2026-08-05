Инфантино свиква извънредна среща на FIFA на фона на продължаващите критики

Въпреки че оттегли противоречивия си план за частни инвестиции в турнирите на FIFA, критиките към президента на международната футболна федерация Джани Инфантино не спират. След поредните негативни коментари, дошли и от приближените му, Инфантино ще свика извънредна среща на FIFA, предаде Press Association, цитирана от БТА.

Преди няколко дни старши съветникът на FIFA Карлос Кордейро напусна поста си в знак на протест срещу плана, определяйки го като "лоша сделка за футбола". Впоследствие и оперативният директор Кевин Ламур обяви, че служителите са били "излъгани" от Инфантино.

Във вторник още двама от приближените на Инфантино критикуваха плана, предизвикал трусовете в световния футбол през последната седмица.

Бившият мениджър на Арсенал Арсен Венгер, който от години ръководи отдела за "глобалното футболно развитие" на FIFA, обяви, че не е участвал в плана за търсене на частни инвестиции, но решението за оттеглянето му е било "абсолютно необходимо и безспорно".

От Инфантино се е разграничил и генералният секретар на FIFA Матиас Графстрьом, съобщава Sky Sport, позовавайки се на на вътрешен имейл до служителите, с който разполагат.

Той не посочва поименно Инфантино, но твърди, че "тъжната и осъдителна поредица от събития", за щастие е завършила с окончателно изоставяне на проекта за дъщерно дружество, в което да има частни инвестиции.

45-годишният Графстрьом е определян за един от най-доверените хора на Инфантино. доверения човек на Инфантино.

"Всички бяхме въвлечени в центъра на ураган, който е труден за проумяване и приемане. Уверявам ви, че като членове на администрацията ще бъдете защитени и предпазени от политическия контекст, на който сме свидетели в момента. Няма за какво да се притеснявате", обръща се той към служителите на FIFA.

На фона на тези събития Инфантино ще свика извънредна среща на ръководството на международната федерация.

Проблемите около шефа на футболната федерация дойдоха заради изненадващото за футболни свят предложение за частни инвестиции в турнирите на FIFA.

Преди седмица футболната федерация обяви плана си да създаде дъщерно дружество, което да събере около 4.2 млрд. частни инвестиции. Имаше сериозни съмнения, че подобен ход ще обслужа интересите на Доналд Тръмп, тъй като беше предвидено групата от външни инвеститори да бъде оглавена от компанията Thrive Eternal, която е свързана с Джошуа Къшнър - брат на зетя на Тръмп Джаред Къшнър.

Предложението доведе до масови критики и позиции от всички водещи футболни конфедерации, кaкто и предупреждения за бойкот на Световното първенство.

Първоначално FIFA защити идеята си, но ден по-късно обяви, че оттегля плана си. Въпреки това, Съюзът на европейските футболни асоциации UEFA свали доверието си от Инфантино. Редица отделни футболни асоциации публично оттеглиха подкрепата си за негов нов мандат, след като сегашният му изтича през март.

Междувременно все по-усилено се говори, че е възможно да се търси начин Инфантино да бъде отстранен от поста и преди това.

Членовете на Съвета на FIFA, които са общо 37, продължават да работят за постигане на мнозинство от 19 гласа, за да поискат свикване на среща, на която да се потърси отговорност от Инфантино за плановете и за начина, по който той се е заел със случая Фоларин Балогун, чието наказание заради червен картон бе отменено по време на Световното първенство. Съветът може дори да принуди Инфантино да подаде оставка.

В Съвета UEFA има 9 места, Азиатската федерация (AFC) - 7, CONCANAF и CONMEBOL (Федерацията на Южна Америка) - по 5, Африка има шест, a Океания – 3. В съвета влизат още Инфантино и Матиас Графстрьом.

UEFA, CONCANAF и AFC остро критикуваха плана на FIFA, но не е ясно дали всички азиатски страни ще поискат свикване на Съвета.

Очаква се асоциациите от Африка, Южна Америка и Океания да останат зад Инфантино, затова азиатските асоциации и тези от Северна и Централна Америка биха могли да държат ключа към бъдещето му. Катар, Обединените арабски емирства, Шри Ланка и Ливан вече се обявиха в негова подкрепа, но Йордания пое по коренно различен път.

Президентът на футболната асоциацията на Йордания принц Али бин ал-Хюсеин дори обвини FIFA в изнудване. В публикация в X принц Али обяви, че йорданската федерация, която оглавява, все още не е получила дължимата премия $4.2 млн. за достигането до финала на Купата на арабските нации миналия декември в Катар.