Путин разреши да бъдат вербувани за договорна военна служба осъдени за бандитизъм и контрабанда на наркотици

Владимир Путин подписа закон, който позволява сключването на договори с Министерството на отбраната и на лица, осъдени за редица тежки престъпления. Документът, който уточнява кръга на лицата, имащи право да постъпят на военна служба по договор по време на мобилизация, военно положение или война, е публикуван на официалния портал за правна информация и цитиран от The Moscow Times.

Съгласно закона право да сключат договор получават осъдени или лица, извършили престъпления, свързани с бандитизъм, участие в престъпна организация, контрабанда на наркотици, организиране на незаконна миграция, контрабанда на парични средства, незаконно боравене с ядрени материали, тяхната кражба, контрабанда на оръжия, боеприпаси и стратегически важни стоки, незаконно проникване в охранявани обекти, нарушаване на изискванията за сигурност на обекти от горивно-енергийния комплекс, както и загуба на документи, съдържащи държавна тайна.

Съответният законопроект беше одобрен от Държавната дума на 22 юли на второ и трето четене. Документът беше внесен за разглеждане в долната камара на парламента от правителството.

По време на обсъждането на инициативата членът на комисията по отбрана в Държавната дума Андрей Колесник заяви, че "в Русия позорът винаги се е изкупвал с кръв" и че на такива хора трябва да се даде възможност да "изкупят позора си". По думите му повечето от тях ще бъдат изпращани в щурмови подразделения. "Не всички ще се върнат оттам", отбеляза депутатът.

Заместник-министърът на отбраната и началник на Главното военно-политическо управление на Въоръжените сили на Руската федерация Виктор Горемикин заяви, че разширяването на списъка с престъпления ще увеличи броя на потенциалните кандидати за договорна служба, а военнослужещите, набрани по новия закон, ще служат в специални подразделения, отделно от останалите контрактници.

Поправките бяха подготвени на фона на забавящите се темпове на набиране на военнослужещи и високите загуби на Русия във войната срещу Украйна. Според различни оценки през първата половина на годината руската армия е губила между 30 000 и 34 000 души месечно, докато броят на новите военнослужещи по договор е бил около 27 000 на месец. Според данни на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS) към началото на юни общите загуби на Русия във войната са достигнали приблизително 1,4 милиона души, включително убити, тежко ранени и безследно изчезнали. От тях най-малко 450 000 са били убити.

Руските власти започнаха да вербуват осъдени за участие във войната още през 2022 г., като разрешиха на военна служба да бъдат приемани лица с присъди за повечето тежки престъпления, включително убийства. През 2023 г. правото да сключват договори беше разширено първо върху обвиняемите в досъдебна фаза, а след това и върху подсъдимите.