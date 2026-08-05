Путин разреши да бъдат вербувани за договорна военна служба осъдени за бандитизъм и контрабанда на наркотици

Владимир Путин подписа закон, който позволява сключването на договори с Министерството на отбраната и на лица, осъдени за редица тежки престъпления. Документът, който уточнява кръга на лицата, имащи право да постъпят на военна служба по договор по време на мобилизация, военно положение или война, е публикуван на официалния портал за правна информация и цитиран от The Moscow Times.
Съгласно закона право да сключат договор получават осъдени или лица, извършили престъпления, свързани с бандитизъм, участие в престъпна организация, контрабанда на наркотици, организиране на незаконна миграция, контрабанда на парични средства, незаконно боравене с ядрени материали, тяхната кражба, контрабанда на оръжия, боеприпаси и стратегически важни стоки, незаконно проникване в охранявани обекти, нарушаване на изискванията за сигурност на обекти от горивно-енергийния комплекс, както и загуба на документи, съдържащи държавна тайна.
Съответният законопроект беше одобрен от Държавната дума на 22 юли на второ и трето четене. Документът беше внесен за разглеждане в долната камара на парламента от правителството.
По време на обсъждането на инициативата членът на комисията по отбрана в Държавната дума Андрей Колесник заяви, че "в Русия позорът винаги се е изкупвал с кръв" и че на такива хора трябва да се даде възможност да "изкупят позора си". По думите му повечето от тях ще бъдат изпращани в щурмови подразделения. "Не всички ще се върнат оттам", отбеляза депутатът.
Заместник-министърът на отбраната и началник на Главното военно-политическо управление на Въоръжените сили на Руската федерация Виктор Горемикин заяви, че разширяването на списъка с престъпления ще увеличи броя на потенциалните кандидати за договорна служба, а военнослужещите, набрани по новия закон, ще служат в специални подразделения, отделно от останалите контрактници.
Поправките бяха подготвени на фона на забавящите се темпове на набиране на военнослужещи и високите загуби на Русия във войната срещу Украйна. Според различни оценки през първата половина на годината руската армия е губила между 30 000 и 34 000 души месечно, докато броят на новите военнослужещи по договор е бил около 27 000 на месец. Според данни на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS) към началото на юни общите загуби на Русия във войната са достигнали приблизително 1,4 милиона души, включително убити, тежко ранени и безследно изчезнали. От тях най-малко 450 000 са били убити.
Руските власти започнаха да вербуват осъдени за участие във войната още през 2022 г., като разрешиха на военна служба да бъдат приемани лица с присъди за повечето тежки престъпления, включително убийства. През 2023 г. правото да сключват договори беше разширено първо върху обвиняемите в досъдебна фаза, а след това и върху подсъдимите.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.
3 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Психо диспансерите свършиха ли?
Незаконно боравене с ядрени материали Ами че това е самият Владимир Владимиров да отива веднага войник в штурмова рота от идейоти
Нищо чудно. Диктатура от престъпници с армия от престъпници. Ще свършат много зле !