Почина журналистът и писател Димитър Шумналиев

Българският писател и журналист Димитър Шумналиев е починал след дълго боледуване, съобщиха от семейството му във вторник.

Димитър Шумналиев е роден на 3 март 1947 г. в София. Завършил е българска филология в Софийския университет, след което специализира френски език и литература в университета на По в Южна Фанция, както и писателската програма на Университета в Айова, САЩ.

През годините е работил е във вестниците "Народна младеж", "Отечествен фронт", "Литературен фронт", "Народна култура" и в Българското национално радио. Бил е главен редактор е на вестниците "Пулс" (1990) и "Факс" (1991), както и заместник главен редактор на в. "Труд" (1992). Между 1999 и 2009 година е главен редактор на в. "Нощен труд".

Шумналиев е член на Съюза на българските писатели и автор на повече от 20 книги. Списъкът включва "Такова мълчание, такава война" (1975), "Дървото" (1987), "Пари за умиране" и "Тресавището на Абдовица" (1983), "Приют за лисици" (1985), "Любовно досие" (1987, в съавторство с Наташа Манолова), "Меден капан" (1988), "Роман в буркан" и "Речни духове" (1989), "Любовта на крокодила" (1990), "Геена" (1991), "Влюбени разкази" (2002), "Феродо" (2004), "Соцроман" (2007).

Впечатленията му от годините, прекарани в Южна Франция сред местата, свързани с катарите – смятани за наследници на богомилите, намират отражение в романа "Храмът на осмицата" (2010), предаде БТА.

През 2016 година излиза романът му "Бяло сладко", a през следващите години и произведенията "Компарсита" (2019), "Прошка" (2021), "Зверове" (2023), "Роман в целофан" (2024). През февруари 2025 година Димитър Шумналиев представи романа си "Поема за бохема".

Последният му роман "Диво вино", по който работи преди кончината си, ще излезе от издателство "Труд" в негова памет.

Негови творби са превеждани на английски, руски, немски, френски и др. Носител на редица литературни награди. За сборника "Влюбени разкази" (2002) Димитър Шумналиев получи авторитетната литературна награда "Балканика" за 2004 година. Шест години по-късно е удостоен с Голямата награда за литература на Софийския университет "Св. Климент Охридски" за "Храмът на осмицата".

Поклонението пред Димитър Шумналиев ще бъде в петък от 12 часа в църквата "Преображение Господне" в квартал Лозенец.