През юли във Виена се е състояла среща на бивши високопоставени представители от Великобритания, Франция, Германия и Русия с цел да бъдат обсъдени възможните условия за мирни преговори относно войната в Украйна, съобщава Bloomberg, позовавайки се на източници, запознати със ситуацията.

Източниците отказват да разкрият името на бившия кремълски представител, участвал в дискусията. От западна страна са присъствали представители на т.нар. "евротройка" – държавите, които оказват най-активна дипломатическа подкрепа на Украйна: бившият съветник по националната сигурност на Великобритания Тим Бароу, бившият държавен секретар на Германия Маркус Едерер и опитният френски дипломат Пиер Вимон.

Неформалните дискусии между бивши държавни служители и представители на аналитични центрове, включително от държави, които се възприемат като противници, са обичайна практика в международните отношения. Участниците в подобни срещи действат независимо от своите правителства и се опитват да проучат възможни решения на сложни международни проблеми. След това те могат да представят своите експертни оценки и препоръки на съответните правителства.

Според един от източниците на Bloomberg консултациите във Виена са били организирани по инициатива на швейцарския аналитичен център Център за хуманитарен диалог (HD), който определя себе си като "пионер в областта на дискретното, безпристрастно и независимо посредничество при конфликти". Маркус Едерер и Пиер Вимон са членове на надзорния съвет на организацията.

От HD заявиха пред Bloomberg, че "винаги са готови да подкрепят инициативи за насърчаване на диалога, които могат да допринесат за разрешаването на конфликти и за облекчаване на страданията на хората". Според организацията тя обикновено "действа изключително дискретно, за да защити подобни инициативи, тъй като те често се реализират независимо и без официално участие на държавни институции".

Подобни срещи между руски представители и бивши германски политици неведнъж са се провеждали и в Баку, съобщиха наскоро в свое разследване германският вестник Die Zeit и предаването Kontraste на телевизия ARD. Президентът на Азербайджан Илхам Алиев потвърди, че през юли в Баку бивши германски и руски представители са обсъждали възможни начини за прекратяване на войната в Украйна.

Според информация на Die Zeit обаче германските служби за сигурност разглеждат тези срещи като част от руска операция за оказване на влияние върху германската политика – оценка, която се споделя и от други западни разузнавателни служби.

Изданието пише, че по време на юлската среща руската делегация, в която са участвали дългогодишният съратник на Владимир Путин Виктор Зубков, председателят на т.нар. Съвет по правата на човека Валерий Фадеев и директорът на Института за Европа към Руската академия на науките Алексей Громико, вероятно е имала за цел да внуши на германската страна, че прекратяването на бойните действия в Украйна е възможно единствено при руските условия и че след края на войната трябва да бъде разгледан въпросът за нормализиране на германско-руските отношения.