Фукльото пише на Петя. Какво има в СРС-тата по делото срещу бившата шефка на митниците

Контакти с високопоставени полицаи, общински съветници, с главния секретар на МВР и други важни фигури. Това са част от темите, по които са си говорили бившата шефка на митниците Петя Банкова и обвиняемия заедно с нея Стефан Димитров. Комуникацията им е била прихваната от СРС-та прилагани от ДАНС.

Това става ясно от информацията, с които Mediapool разполага. Информацията е част от мащабно изтичане на данни, с които разполага BIRD.bg, а Mediapool и още няколко български медии получиха достъп до тях.

Фукльото

Банкова и Димитров са били следени в рамките на оперативно дело за оперативна разработка "Сергей", става ясно от изтеклата информация. На Димитров е даден псевдонима "Фукльото".

От ДАНС твърдят, че има данни, че той е замесен в контрабанда поне от 2021 г., т.е. три години преди прилагането на СРС-тата. С Банкова са имали близки отношения и са поддържали честа комуникация, главно чрез мобилни приложения.

Бившата шефка на митниците бе арестувана през пролетта на 2024 г. Заедно с нея бяха задържани Димитров и баща му Марин Димитров. По-късно обвинения по това разследване бяха повдигнати и на бившия главен секретар на МВР Живко Коцев, както и на сочения за крупен контрабандист Никола Николов-Паскал. Наскоро Паскал сключи споразумение с прокураурата, получи условна присъда и делото срещу него бе прекратено. Срещу останалите още е висящо. Както и по много други дела, по това прокуратурата също си мълчи.

Проследената комуникация между Банкова и Димитров е от месеците преди задържането им. Така например на 11 февруари той я е поканил на вечеря заедно с главния секретар Коцев. Банкова обаче отказва тъй като има работа. Друга покана, но за обяд е отправена и няколко седмици по-късно. Банкова отново отказва, пак заради ангажимент по работа. Наред с това обаче е засечен разговор, в който тя заявява, че се надява да могат да се видят "тази седмица".

Началници и съветници

Извън личната комуникация обаче е говорено и по други теми. В края на март например се обсъждат подробности как да се пусне "Полското карго". Говори се и че за един началник смяна в агенция "Митници" са дадени "50 евра". Освен това Димитров разказва, че ще се вижда с мъж от Хасково, за когото разследващите предполагат, че е бивш общински съветник от ДПС, в миналото разследван и подозиран в контрабанда.

Димитров изпраща на Банкова и номера на бивш шеф на хасковската полиция, все още действащ служител в МВР. Споменава се е името на директора на варненската полиция, но не като замесен в техните дела, а по повод негов коментар по адрес на друг високопоставен полицай.

Шофьорът на Асен Василев

Сред обсъжданите имена се появява и това на Лъчезар Ставрев, смятан за близък до бившия министър на финансите Асен Василев. Той също бе арестуван няколко месеца след Банкова по нейни показания – че е имал участие в корупционна схема в митниците. След няколко месеца в ареста той бе освободен под гаранция и оттогава прокуратурата не е споменавала нищо за обвинението срещу него.

Калин и Белокосият

Банкова и Димитров обсъждат и драмите, настанали покрай управляващата сглобка в онзи момент. Тогава ГЕРБ и ПП-ДБ не успяха да се споразумеят за т.нар. ротация и мнозинството се разпадна. Още отпреди това обаче ПП-ДБ настояваха за оставката на вътрешния министър Калин Стоянов. Той обаче имаше подкрепата на ГЕРБ и ДПС и запази поста си. В момента Стоянов е депутат от ДПС.

При първия опит да се състави служебно правителство кандидатът за премиер Горица Кожарева предложи именно Стоянов за служебен министър. Тогавашният президент Румен Радев обаче отказа да го назначи и тогава се стигна до първия кабинет на Димитър Главчев.

Именно в този контекст Димитров пита "какво е станало заради Калин". После ѝ обяснява, че "към мен винаги е бил супер, просто не можа да хване баланса с партиите". После казва, че е имало преговори с президента Радев за нов служебен кабинет, в който вътрешен министър щял да е "белокосият", което от ДАНС тълкуват като бившия министър Бойко Рашков. Банкова пита кой ще е финансов министър и добавя „ако не е нашият, да не се моря и да отменям всички срещи“, но не става ясно кой е нашият.

Василев и Рашков

Имената на Рашков и Василев често се споменават покрай това дело. В разгара на скандала покрай ареста на Банкова, до медиите анонимно бяха пуснати снимки с пачки и пудел, както и кадри, на които Димитров е заедно с Рашков. А Василев многократно бе споменаван от Банкова в показанията ѝ. След като тя започна да говори за него, бе пусната от ареста.