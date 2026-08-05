Гълъб Донев съкращава 5.8% от щата на Министерството на финансите

За да спази собственото си обещание за съкращаване на разходите за персонал и служители в администрацията, финансовият министър Гълъб Донев е предприел стъпки към намаляване на щатната численост на Министерството на финансите с 33 броя или 5.8%. Това става ясно от проектопромени в устройствения правилник на ведомството. Не се разбира обаче колко от щатовете са реално заети. Промените на този етап не засягат агенциите към министерството, които са далеч по-многочислени, но от които директно зависят приходите в бюджета.

Персоналът на ведомството се намалява от сегашните 569 щата на 534, като два от щатовете не се редуцират, а се прехвърлят към Института по публична администрация.

Обявена е и оптимизация на структурата на министерството, но основното в нея е закриването на звеното, което отговаряше за комуникационната политика по въвеждането на еврото.

Ще бъдат съкратени незаети щатни бройки, включително трайно незаети длъжности повече от 6 месеца, обещава още Гълъб Донев. Ще бъдат закрити и сектори в общата администрация, но повече детайли по тези въпроси не се съобщават.

"На следващия етап, в периода 2027-2028 г. се планира поетапно въвеждане на модела

на споделени услуги по отношение на общоадминистративните дейности (финансовосчетоводни дейности, управление на човешките ресурси, информационни и

комуникационни технологии и др.)", пише още в мотивите към промените.

Най-много щатове се съкращават от дирекциия "Финанси и управление на собствеността" – 9 бр. Щатовете във "Връзки с обществеността и протокол" намаляват с 5 бр., в дирекция "Бюджет" – също с 5 бр., "Национален фонд" – 3 бр., "Централизирано възлагане на обществени поръчки" – 3 бр., "Данъчна политика" – 2 бр. и т. н.

Не е ясно дали Гълъб Донев ще предприеме подобни промени и най-големите агенции към неговото министерство. Промени в устройствените правилници на Националната агенция за приходите (НАП), Агенция "Митници" или Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) на този етап не са публикувани. Щатът на НАП според правилника ѝ е 7675 души, на Агенция "Митници" – 3330 души, а на АДФИ – 199 души. Приходните агенции обаче са ключови за изпълнението на бюджета.

При изготвянето на проекта на Бюджет 2026 Гълъб Донев изпрати указания до всички ведомства да съкратят разходите си за персонал с 10% за последната 1/3 от годината, без да свиват индивидуалните заплати. Оказа се обаче, че мярката няма да важи за военните, полицаите, разузнавачите, част от служителите на НСО и ДАНС, надзирателите в затворите, учителите (и всички други организации с делегиран бюджет), лекарите и медсестрите (включително психиатрии и центрове за спешна помощ), както и за общините. Сега може да се окаже, че сред изключенията ще са също данъчните, митничарите и финансовите инспектори.

Правителството на Румен Радев на няколко пъти обяви, че започва "болезнена" (по израза на вицепремиера Александър Пулев, б. р.) административна реформа, но лично премиерът "успокои", че масови съкращения няма да има. Реформата би трябвало да се ръководи от Съвета за административна реформа, начело с Гълъб Донев, но не се е чуло звеното да е свършило нещо за последните два месеца.