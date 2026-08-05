Скъсана мантинела и катастрофа в насрещното на АМ "Марица"

Кола спука гума, скъса мантинелата и се преобърна в насрещното платно на автомагистрала "Марица" в сряда сутринта. Катастрофата е станала при километър 91.4 в посока Свиленград.

Автомобил "Опел Вектра" с турска регистрация, пътуващ от Германия към Турция, е излязъл от пътното платно, разбил е предпазната мантинела и се е преобърнал в насрещното платно, спирайки на около 200 метра след сблъсъка, предава БГНЕС.

Според първоначалните обяснения на шофьора инцидентът е предизвикан от внезапно спукване на гума.

Благодарение на поставения предпазен колан и своевременно задействалите се въздушни възглавници водачът е невредим и е отказал медицински преглед.

На мястото на произшествието бе осигурен екип на „Пътна полиция“, който регулираше трафика и подпомагаше преминаващите автомобили.

Това е трети случай, при който има пътен инцидент води до скъсване на мантинела и навлизане в насрещното по българските магистрали през последния месец.