Скъсана мантинела и катастрофа в насрещното на АМ "Марица"

Кола спука гума, скъса мантинелата и се преобърна в насрещното платно на автомагистрала "Марица" в сряда сутринта. Катастрофата е станала при километър 91.4 в посока Свиленград.
Автомобил "Опел Вектра" с турска регистрация, пътуващ от Германия към Турция, е излязъл от пътното платно, разбил е предпазната мантинела и се е преобърнал в насрещното платно, спирайки на около 200 метра след сблъсъка, предава БГНЕС.
Според първоначалните обяснения на шофьора инцидентът е предизвикан от внезапно спукване на гума.
Благодарение на поставения предпазен колан и своевременно задействалите се въздушни възглавници водачът е невредим и е отказал медицински преглед.
На мястото на произшествието бе осигурен екип на „Пътна полиция“, който регулираше трафика и подпомагаше преминаващите автомобили.
Това е трети случай, при който има пътен инцидент води до скъсване на мантинела и навлизане в насрещното по българските магистрали през последния месец.
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2 коментара
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Очаквам скоро и мотоциклети да скъсат 2,3 мантинели и да се окажат в насрещното. Колкото до внезапното пукане на гуми, трябва да се каже, че пътищата ни са опасни. Често по тях има паднали товари, непочистени от предишни катастрофи...това не са пътища. Онзи ден на магистрала видях дървена греда с бриблизителни размери 15х15х200см. При 120км/ч ако не я бях видял щях да скъсам поне няколко мантинели.
Тия мантинели могат ли да удържат тротинетка?