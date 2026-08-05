Аресутваните при акция "Фентанил" вече са десет. Намерени са 350 хил. евро

Общо десет са вече арестуваните при акцията на ГДБОП, при която бе разбита лаборатория за производство на фентанил в София. Това собщи пред БНТ зам.-шефът на дирекцията Дарин Костов.

Във вторник МВР удари лабораторията в столичния квартал "Факлутета". Разследващите твърдят, че там са произвеждани между 6 и 10 килограма наркотик всеки ден. Смята се, че това е основната база за снабдяване с фентанил в цялата страна.

При акцията в София бяха арестувани трима души. По-късно се разбра, че разследването всъщност се ръководи от прокуратурата в Русе. Най-вероятно оттам е дошла първоначалната оперативна информация за групата. В Русе също са извършени арести, както и в някои други градове. Разследващите смятат, че из цялата страна е работила голяма мрежа от дилъри, които са разпространявали произведеното в София.

При обиските са намерени около 350 хил. евро, както и незаконно оръжие. Според Нова телевизия са иззети и криптопортфейли като се подозира, че това бил единият от начините за разплащане от клиенти към дилъри.

Във вторник бе съобщено още, че имотът, в който се намира лабораторията, е собственост на Столична община, но имало данни за отдаване под наем.

В сряда от кметството отрекоха. От там заявиха, че собственик всъщност е Селскостопанската академия (Национален център по аграрни науки), която е под шапката на министерството на земеделието.

Във връзка с разпространената информация, че имотът, в който е разкрита нелегалната лаборатория за производство на фентанил, е собственост на Столична община, заявяваме категорично, че това твърдение не отговаря на фактите. Видно от кадастралните регистри, собственик на имота е Селскостопанската академия (Национален център по аграрни науки)– бюджетна организация към министъра на земеделието и храните, а не Столична община.

"Столична община не е страна по договори за наем, управление или стопанисване на този имот и по никакъв ред не носи отговорност за начина, по който той е бил използван", заявиха още от там.

Засега от земеделското министерство няма реакция. От прокуратурата също не са съобщавали за повдигнати обвинения.