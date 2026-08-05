Делото на държавата за Пловдивския панаир зависи от министъра на финансите

Държавата може да загуби делото за 29% от акциите на Пловдивския панаир и с това бизнесменът Георги Гергов да поеме изцяло контрола над някога държавното дружество. Това би се случило, ако министърът на финансите не изпълни определение на Върховния касационен съд (ВКС) по делото. С него се иска жалбите срещу сделката между Община Варна и Георги Гергов за панаира, подадени от държавата в лицето на министъра на икономиката, да бъдат потвърдени от министъра на финансите. Според съда той по закон може да представлява държавата в такива спорове.
Делото за държавния дял в панаира започна през 2023 г., когато тогавашният министър на икономиката Богдан Богданов атакува сделката на Община Варна, управлявана към онзи момент от Иван Портних от ГЕРБ, с "Пълдин Туринвест" на Георги Гергов.
Миналата година държавата загуби делото пред Апелативния съд – София (САС), но Министерството на икономиката обжалва пред Върховния касационен съд. С определение от 29 юли 2026 г. ВКС постановява, че всъщност държавата трябва да бъде представлявана от министъра на финансите. Указан е и 7-дневен срок, в който министърът на финансите да потвърди жалбите, подадени до момента от министъра на икономиката.
За определението на съда съобщи първо изданието "Дневник".
"Настоящият състав намира, че министърът на икономиката и индустрията не се явява надлежен процесуален представител на държавата в настоящия исков процес. Процесуалното представителство на държавата в исковия граждански процес е уредено в закона с императивни разпоредби. Съгласно правилото на чл. 31, ал. 1 от ГПК държавата се представлява от министъра на финансите, освен когато в закон е предвидено друго (напр. от концедента по Закона за концесиите – чл. 17, ал. 8 от ЗК)", пише в определението, взето от съдебен състав с председател съдия Вероника Николова и членове Мадлена Желева и Мирослава Кацарска.
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В определението е записано още, че решението на Министерския съвет от 2023 г., с което е възложено на министъра на икономиката "да извърши необходимите действия за защита правата на държавата като акционер" в "Международен панаир Пловдив", няма за предмет учредяване на представителна власт на министъра на икономиката, който е подател на исковите молби по делото, включително и на тази пред Върховния касационен съд.
За да продължи делото, ВКС указва в едноседмичен срок министърът на финансите да потвърди действията на министъра на икономиката по делото. Ако това не се случи, делото ще бъде прекратено и в сила ще остане последното решение по него на Апелативния съд – София. То е в полза на "Пълдин Туринвест". Ако това се случи, Георги Гергов ще придобие пълния контрол върху панаира и ще може да взима еднолично решения за дружеството, включително да го закрие.
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