Шефът на руски завод за дронове е тежко ранен при взрив на автомобила му

В селището Болшой Исток край Екатеринбург, е избухнал автомобил Mercedes, при което е пострадал Владимир Ткачук, директор на предприятието "Уралдронзавод", което произвежда FPV-дронове. По данни на ТАСС в автомобила е било задействано взривно устройство.

Самият Ткачук е настанен в интензивно отделение, като лекарите се борят за живота му. Един от източниците на канала Mash съобщава, че той не е успял да се качи в автомобила, но при експлозията е загинал неговият шофьор и охранител. Автомобилът е изгорял напълно.

Ткачук е известен като създател на Telegram канала "Обсебени от войната" («Повернутые на войне») и като конструктор на дроновете "Упир". Те се използват както срещу пехота, така и срещу тежка бойна техника. Според публикацията тези дронове са били използвани и срещу американските танкове Abrams.

Ткачук е вторият ръководител на руско предприятие за дронове, станал жертва на покушение в рамките на две седмици. На 29 юли в град Тула беше извършено нападение срещу основателя на компанията "Руска лаборатория за въздушен транспорт" (РЛВТ) Андрей Черезов. Неизвестен извършител стреля няколко пъти по него във входа на жилищна сграда на улица "Михеев". Черезов получи тежки наранявания и бе хоспитализиран. Според пресслужбата на компанията състоянието му е стабилно.

Черезов се е занимавал с разработването на безпилотни летателни апарати, софтуер и защитени комуникационни системи. Компанията е разработила FPV-дроновете от серията "Овод", които се доставят на руските въоръжени сили. Моделите от тази серия са представяни като бойни дронове камикадзе, предназначени за поразяване на жива сила, военна техника и укрепени позиции.