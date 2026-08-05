Държавата откри, че административни мрежи са хаквани с години

Определени административни мрежи са били хаквани и то от дълги години. Неоторизираният достъп е бил открит при внедряването на новата национална система за киберсигурност, съобщиха от Министерството на иновациите и растежа в сряда.

В момента се извършва мащабно техническо разследване за установяване на пълния обхват и характер на тази дейност, посочват от ведомството. Не се дават разяснения кои административни мрежи и видове техни услуги са засегнати, но министерството информира, че граждани, институции и организации с конкретни въпроси могат да се обръщат към [email protected]

Паралелно тече всеобхватна координирана работа между институциите за укрепване на цифровата защита и гарантиране на сигурността на националната цифрова среда.

Ведомстовото обещава да предостави допълнителна информация, когато разполага с нови установени факти.