Държавата откри, че административни мрежи са хаквани с години

Определени административни мрежи са били хаквани и то от дълги години. Неоторизираният достъп е бил открит при внедряването на новата национална система за киберсигурност, съобщиха от Министерството на иновациите и растежа в сряда.
В момента се извършва мащабно техническо разследване за установяване на пълния обхват и характер на тази дейност, посочват от ведомството. Не се дават разяснения кои административни мрежи и видове техни услуги са засегнати, но министерството информира, че граждани, институции и организации с конкретни въпроси могат да се обръщат към [email protected]
Паралелно тече всеобхватна координирана работа между институциите за укрепване на цифровата защита и гарантиране на сигурността на националната цифрова среда.
Ведомстовото обещава да предостави допълнителна информация, когато разполага с нови установени факти.
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5 коментара
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Ами точеха лични данни и друга информация И я продаваха на който даде повече. А ЕКОНТ, без да са хакери, я ДАВАХА без пари на руZки сеструшки. Над 5,000,000 единици, за колкото бяхха осъдени. На смешната сума 130,000 лева. Тея работи в САЩ не ви ли ги съобават?:)
За каква държава става дума ?! На № 3 ще припомня, че има вениамин Нисим Меворах / В.Петров да си скрие еврейския произход / !
По-интересно е, какво точно са правили тези "хакери" през годините като са влизали в държавните сайтове? Защото кой хакер ще си губи времето да прониква някъде, ако не е да вземе някаква информация, която да му донесе полза? Имаше една сатирична поема за "Агента Трите Хаш" от Валери Петров, това хакване изглежда да е нещо подобно.
Коя държава бе? Пасмината палячовци като външната министърка ли? Тия по далеч от носа си не виждат.
Нормално, назначават си роднините по ведомствени IT отдели, тотална некадърност. Другия вариант е намирането на външна фирма, и печели фирмата предложила най-голям подкуп, след което си върши работата през пръсти