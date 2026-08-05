Ивкова предлага мащабно сливане и реорганизация на здравни структури, ГЕРБ рязко се възпротиви

Министерството на здравеопазването предлага мащабна реформа на здравната администрация, която предвижда сливане и преструктуриране на редица структури и съкращаване на общо 440 щатни бройки до края на 2028 г. Промените ще се изпълняват на три етапа и започват със закриването на 28-те Регионални здравни инспекции (РЗИ) като самостоятелни юридически лица, които ще бъдат преобразувани в териториални структури на Министерството на здравеопазването.

Реформата предвижда още промени в системата на Спешната помощ, медицинската експертиза и ТЕЛК, Центъра за асистирана репродукция и други звена, както и сливане на административни функции в самото министерство. Предложенията са представени от здравния министър Катя Ивкова в доклад до премиера Румен Радев и вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев, който оглавява Съвета за административна реформа.

За доклада съобщи председателят на парламентарната здравна комисия Костадин Ангелов (ГЕРБ), според когото с предлаганите промени се разрушава капацитет, който държавата е изграждала с години.

"През август, на тъмно и без обществено обсъждане, се предлага мащабна реформа за разграждане на капацитета на държавата в системата на българското здравеопазване", заяви той.

От МЗ заявиха по-късно, че предстоящата реформа в системата на държавния здравен контрол не предвижда закриване на работещи структури: "Фокусът е върху осигуряването на споделени услуги от общата администрация. Всички специализирани дейности, контролни процеси и експертният персонал в системата на държавния здравен контрол ще бъдат напълно запазени".

РЗИ стават териториални структури на МЗ

Първият етап от реформата предвижда закриването на 28-те РЗИ като самостоятелни юридически лица и превръщането им в териториални структури на Министерството на здравеопазването. В момента има 28 отделни РЗИ, всяка със собствен статут на юридическо лице и собствена администрация. Предложението е тези 28 юридически лица да бъдат закрити и на тяхно място в структурата на МЗ да има 28 териториални дирекции "Регионална здравна инспекция“. Те ще останат по места и ще продължат да обслужват гражданите и бизнеса. В тях ще има три основни направления: "Надзор на заразните болести"; "Обществено здраве" и "Лабораторни изследвания".

Три главни дирекции поемат част от дейността на инспекциите

Част от сегашните функции на РЗИ се изваждат от тях и се преразпределят между три нови главни дирекции в Министерството на здравеопазването. Главна дирекция "Главна здравна инспекция" поема функциите на сегашната дирекция "Обществено здраве" и чрез 28-те териториални дирекции ще отговаря за основните функции на РЗИ, свързани с общественото здраве, заразните заболявания и лабораторните изследвания. Главна дирекция "Медицински дейности" поема функциите на сегашните дирекции "Медицински дейности" и "Спешна медицинска помощ" в МЗ, както и част от медицинските функции, които в момента са в РЗИ. Тук ще има териториални отдели, тоест част от дейността ще продължи да се извършва по места. Главна дирекция "Лекарствена политика" ще поеме не само сегашната лекарствена политика на МЗ, но и контрола върху търговската мрежа за лекарства и медицински изделия, който сега е в РЗИ. Към нея ще премине и специализираната дейност на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, който също се предлага да бъде закрит като отделно юридическо лице.

Според доклада на здравния министър промени в административното обслужване не би трябвало да има. Офисите на сегашните РЗИ ще бъдат запазени и ще продължат да приемат документи от граждани и бизнеса.

Районните картотеки на медицинската експертиза се прехвърлят в НЕЛК

Има и още една важна промяна: районните картотеки на медицинската експертиза (РКМЕ), които сега са в РЗИ, се прехвърлят към НЕЛК. Аргументът на МЗ е, че целият процес по медицинската експертиза – от събирането и съхранението на документите до ТЕЛК и НЕЛК – трябва да бъде под единно управление, вместо да е разпределен между РЗИ и НЕЛК.

С изпълнението на този първи етап от реформата се предвижда намаляване на общата администрация със 190 щатни бройки, като се премахват дублирани административни функции между отделните звена. Важно е обаче да се отбележи, че това не означава автоматичното съкращаване на 190 души, защото не е ясно каква част от тези щатни бройки са заети в момента.

Сливания в структурите за спешна помощ

Реформата предвижда в следващите си етапи промени в системата на Спешната медицинска помощ. 27-те центъра за спешна медицинска помощ, Центърът за спешна медицинска помощ по въздуха и Националният център за обучение и квалификация в системата на спешната медицинска помощ трябва да бъдат обединени в Национална спешна медицинска помощ. Предвижда се и анализ за значително намаляване на броя на центровете за спешна помощ – до 4-6, според териториалния им обхват и обслужваното население.

Националният и петте районни центъра по трансфузионна хематология също трябва да бъдат обединени в една структура с регионални звена. Националният център по обществено здраве и анализи и Националният център по радиобиология и радиационна защита могат да бъдат обединени, докато Националният център по заразни и паразитни болести ще запази самостоятелността си.

Центърът за асистирана репродукция отива в НЗОК

Центърът за асистирана репродукция се предвижда да премине към НЗОК. "Центъра за асистирана репродукция следва да премине в структурата на Националната здравно осигурителна каса, поради основния си предмет на дейност, а именно финансиране на инвитро процедурите на семейства с репродуктивни проблеми, по подобие на преструктурирането на дейността на финансиране на лечението на деца в чужбина", се посочва в доклада на здравния министър. При държавните психиатрични болници и центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания се предлага администрацията да бъде изнесена в отделна структура, но управлението на лечебните заведения да остане на място.

Изпълнителна агенция по лекарствата и Изпълнителна агенция "Медицински надзор" ще запазят самостоятелността на структурите си с оглед на основните функции, които изпълняват.

Костадин Ангелов: Рушим капацитет, изграждан с години

Бившият здравен министър и депутат от ГЕРБ Костадин Ангелов разкритикува предложената реформа и заяви, че тя представлява "разграждане на капацитета на държавата" в здравеопазването.

"Реформа е нужна. Но реформа не означава да разрушим капацитета, който държавата е изграждала с години", коментира Ангелов.

Според него промяната се предлага "през август, на тъмно и без обществено обсъждане“ и представлява решение с пряко отражение върху способността на държавата да реагира бързо при здравна криза.

Като пример Ангелов посочи пандемията от Covid-19, когато по думите му именно РЗИ са били в основата на противоепидемичните мерки, работата с лечебните заведения, проследяването на огнища и контрола по места.

Той не отрича необходимостта от оптимизация на администрацията, но според него тя не трябва да отслабва регионалната здравна мрежа.

"Да премахваме дублираща администрация е разумно! Да цифровизираме процеси е необходимо! Да подобрим управлението и координацията е задължително! Но не бива под лозунга за "оптимизация" да се отслабят институциите, които доказаха своята стойност в най-тежката здравна криза на нашето поколение“, заяви Ангелов.

Той настоява реформата да укрепва системата на МЗ, а не да поставя под риск нейния капацитет. "Силна държава не е тази, която просто намалява броя на юридическите лица. Силна държава е тази, която пази работещите си структури, уважава хората в тях и гарантира, че при следваща криза ще има кой да реагира незабавно, компетентно и близо до гражданите", заяви Ангелов.

МЗ: Няма да бъдат закривани работещи структури

От Министерството на здравеопазването коментираха по-късно, че предстоящата реформа в системата на държавния здравен контрол не предвижда закриване на работещи структури. "Променя се единствено административният модел на организация, като всички специализирани дейности, контролни функции и експертният персонал се запазват", казаха от ведомството. От МЗ казаха, че лечебните заведения не са засегнати от тези мерки.

Министерството е извършило функционален анализ на системата: "Основната цел на анализа е да бъдат запазени нормативно определените специализирани функции и необходимият кадрови ресурс, така че да не се допусне затрудняване на работата на системата и на обслужването на гражданите и бизнеса.

Фокусът е върху осигуряването на споделени услуги от общата администрация. Няма да има промени в специализираната администрация.

Към момента 28-те Регионални здравни инспекции функционират като самостоятелни юридически лица, което води до дублиране на административни длъжности. Предвидените промени са насочени именно към оптимизиране на тези административни дейности чрез въвеждане на споделени услуги, дигитализация на процесите и единни правила за работа.

Всички специализирани дейности, контролни процеси и експертният персонал в системата на държавния здравен контрол ще бъдат напълно запазени. Предвижда се към Министерството на здравеопазването да бъдат създадени три главни дирекции, които да поемат дейностите на инспекциите, като Главната дирекция с функции по държавен здравен контрол ще запази наименованията на териториалните си дирекции по места.

Промените гарантират, че държавният здравен контрол ще продължи да се осъществява без прекъсване, а гражданите и бизнесът ще продължат да получават същите услуги. Запазват се всички специализирани функции, дейности и контролни правомощия на РЗИ, които ще бъдат интегрирани в структурата на Министерството на здравеопазването. Целта е по-ефективна организация на административната работа, без да се намалява капацитетът на системата и без да се засягат нейните основни функции".