България с невиждан износ на ток заради намалената работа на АЕЦ по Дунав

"Такова чудо наистина не съм виждал – стигаме до 32-33 хиляди мегаватчаса на денонощие износ", коментира Димитър Зарчев, директор на Централното диспечерско управление към "Електроенергийния системен оператор", пред БНР в сряда по повод обстановката на енергийния пазар в България и региона след ограниченото производство на ядрените централи на Унгария "Пакш" и на Румъния "Черна вода" заради рекордно ниското ниво на река Дунав.
В същото време има постъпили заявки за трансграничен капацитет и купуване на енергия от България от страна на унгарски и румънски търговци за 3500-4000 МВ и на практика възможностите за износ са напълно оползотворени.
Зарчев коментира, че дори и да се случи ограничаване на мощността на АЕЦ "Козлодуй", страната няма да има проблем с доставките, тъй като въглищната "Марица Изток 2" работи с пет блока, язовирите са пълни и ВЕЦ могат да участват по-сериозно в производството на ток.
От обяснения на Агенцията за ядрено регулиране, публикувани в сряда, става ясно
благоприятната ситуация за пазара на електроенергия у нас се дължи на начина, по който е проектирана АЕЦ "Козлодуй".
Охлаждането на реакторите и горивото в приреакторните басейни става с отделни системи за безопасност, независими от намаляването на нивото на р. Дунав. Те гарантират работата на съоръженията при всички експлоатационни състояния и в аварийни условия, отбелязват от Агенцията за ядрено регулиране.
Автономността на охладителните системи става чрез затворени контури от където топлината се отвежда чрез изпарение в атмосферата (бризгални басейни). Освен АЕЦ "Козлодуй" има алтернативни източници на вода (запас в студения канал на централата и допълнителни кладенци) за компенсиране на загубите от изпарението. Ядреният оператор разполага и с достатъчен запас от технологични разтвори и вода за поддържане на блоковете в безопасно състояние.
Ядреният регулатор акцентир върху това, че обезпечаването на безопасността на централата в подобни условия е било предмет на оценка, както в рамките на извършваните периодични прегледи на безопасността, така и на международни проверки, включително и проведените "стрес тестове" на европейските централи след аварията в АЕЦ "Фукушима Дай-ичи".
В резултат на проверките не са установени недостатъци в проекта, които биха могли да окажат негативно влияние върху способността на системите да обезпечат безопасността на централата в условията на съществено понижение на нивото на р. Дунав.
Предвид сегашното състояние на реката в централата е въведено оперативно наблюдение. Преди ден на площадката на АЕЦ "Козлодуй" беше енергийният министър Ива Петрова, която каза, че при запазване на сегашното положение с нивото на река Дунав, централата може да продължи да работи с пълната си мощност https://www.mediapool.bg/aets-kozlodui-ne-e-zastrashena-ot-niskiya-dunav-ima-plan-za-po-kruti-merki-news386180.html от 2000 МВ още няколко седмици
"В случай на продължително маловодие, при което разходът на вода за охлаждане на кондензаторите на турбините е недостатъчен, се предвиждат мерки за намаляване мощността на блоковете. Разтоварването на блоковете се извършва съобразно възможностите за обезпечаване на необходимите количества охлаждаща вода, като в определени случаи би могло да се стигне до понижаване мощността на единия или двата блока", допълват от ядрения регулатор.
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7 коментара
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Без съмнение произведен от слънчеви панели.
Само алчността да не отприщи производство на електроенергия от водните централи. Задават се суши и вероятно пожари. Дали фатмаците във властта съзнават това или се чудят преди да бъдат изритани да си пълнят джобовете?
В Унгария и Румъния си нямат батерии, които да съхраняват електроенергията, произведена от фотоволтаици и с намаления капацитет на атомните им централи, са принудени да внасят повече електроенергия отколкото по принцип.
Аха, разбрах! В Унгария и Румъния си нямат фотоволтаици и затова, като им спрат атомните централи, са принудени да купуват ток от нас.
По скоро 4000. Без малко.
Цитирам: "стигаме до 32-33 хиляди мегаватчаса на денонощие износ". А къде отиват парите от този износ?!?
Изнасяме, защото през деня бичат поне 3000 МВ фотоволтаици.