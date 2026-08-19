Правителството създаде координационен съвет за ускоряване на Националната детска болница

Правителството създаде междуведомствен координационен съвет, който трябва да ускори изграждането на Националната детска болница и да помогне за наваксване на натрупаното през годините изоставане.

Новината беше съобщена от премиера Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет в сряда, а по-късно правителството официално прие решението за създаването на съвета.

Съветът ще бъде ръководен от министъра на здравеопазването Катя Ивкова и ще събира на едно място представители на институциите, чиито решения са необходими за реализацията на проекта. В него ще участват осем министри или представители на съответните министерства, както и изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

В състава му влизат представители на министерствата на регионалното развитие и благоустройството, вътрешните работи, транспорта и съобщенията, иновациите и дигиталната трансформация, образованието и науката, труда и социалната политика, околната среда и водите и финансите.

При необходимост към заседанията могат да бъдат привличани представители на местната власт, други институции и експерти, но без право на глас.

Създаването на съвета е мотивирано от забавянето на проекта през последните три години. Като допълнителна пречка е посочено и висящо съдебно производство пред Върховния административен съд, свързано с процедурата за избор на изпълнител за проектиране.

Целта е различните процедури, от които зависи изграждането на болницата, да бъдат координирани по-бързо, вместо проектът да се движи последователно между отделните институции. Сред тях са въпроси, свързани с градоустройството, финансирането, здравните изисквания, транспорта, дигиталната инфраструктура и околната среда.

Според мотивите към решението съветът трябва да осигури постоянна координация на високо ниво и да помогне за премахването на административните забавяния при реализацията на Националната детска болница.