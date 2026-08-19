Правителството създаде координационен съвет за ускоряване на Националната детска болница

Правителството създаде междуведомствен координационен съвет, който трябва да ускори изграждането на Националната детска болница и да помогне за наваксване на натрупаното през годините изоставане.
Новината беше съобщена от премиера Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет в сряда, а по-късно правителството официално прие решението за създаването на съвета.
Още по темата
Съветът ще бъде ръководен от министъра на здравеопазването Катя Ивкова и ще събира на едно място представители на институциите, чиито решения са необходими за реализацията на проекта. В него ще участват осем министри или представители на съответните министерства, както и изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
В състава му влизат представители на министерствата на регионалното развитие и благоустройството, вътрешните работи, транспорта и съобщенията, иновациите и дигиталната трансформация, образованието и науката, труда и социалната политика, околната среда и водите и финансите.
При необходимост към заседанията могат да бъдат привличани представители на местната власт, други институции и експерти, но без право на глас.
Създаването на съвета е мотивирано от забавянето на проекта през последните три години. Като допълнителна пречка е посочено и висящо съдебно производство пред Върховния административен съд, свързано с процедурата за избор на изпълнител за проектиране.
Целта е различните процедури, от които зависи изграждането на болницата, да бъдат координирани по-бързо, вместо проектът да се движи последователно между отделните институции. Сред тях са въпроси, свързани с градоустройството, финансирането, здравните изисквания, транспорта, дигиталната инфраструктура и околната среда.
Според мотивите към решението съветът трябва да осигури постоянна координация на високо ниво и да помогне за премахването на административните забавяния при реализацията на Националната детска болница.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.
1 коментар
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Добре че имаше 9 месеца сглобка за да могат служебните и редовното правителство на Радев да си измива ръцете. Ускорителя на детската болница Катя Ивкова ще може ли да се спре като навакса пропуснатото време или както обикновенно само ще харчи пари за срещи и нови проекти?