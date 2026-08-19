Първата мотриса "Шкода" вече е нашарена

Само пет дни след като новите електрически мотриси "Шкода“ започнаха да превозват пътници, една от тях е нашарена със спрей на жп гарата в Благоевград.

Общо 8 нови чешки мотрисни влака бяха пуснати по българските релси в петък.

Едно от направленията, по които се движат е София – Благоевград – Петрич.

До 20 август ще бъдат пуснати в движение и останалите 12 влака, които се движат предимно на по-къси направления.

При пускането на мотрисите в експлоатация министърът на транспорта Георги Пеев призова пътниците да пазят новите влакове и обществената собственост.

Двайсетте влака "Шкода" струват над 261 милиона евро без ДДС, а средствата бяха осигурени по Плана за възстановяване и устойчивост от Европейския съюз.

Министерството на транспорта и съобщенията е подало сигнал до компетентните органи за установяване и залавяне на извършителите. "БДЖ-Пътнически превози" ще продължи да работи за опазването на новия подвижен състав.