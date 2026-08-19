Първата мотриса "Шкода" вече е нашарена

Само пет дни след като новите електрически мотриси "Шкода“ започнаха да превозват пътници, една от тях е нашарена със спрей на жп гарата в Благоевград.
Общо 8 нови чешки мотрисни влака бяха пуснати по българските релси в петък.
Едно от направленията, по които се движат е София – Благоевград – Петрич.
До 20 август ще бъдат пуснати в движение и останалите 12 влака, които се движат предимно на по-къси направления.
При пускането на мотрисите в експлоатация министърът на транспорта Георги Пеев призова пътниците да пазят новите влакове и обществената собственост.
Двайсетте влака "Шкода" струват над 261 милиона евро без ДДС, а средствата бяха осигурени по Плана за възстановяване и устойчивост от Европейския съюз.
Министерството на транспорта и съобщенията е подало сигнал до компетентните органи за установяване и залавяне на извършителите. "БДЖ-Пътнически превози" ще продължи да работи за опазването на новия подвижен състав.
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10 коментара
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А след месец може да си представим вътре как ще изглеждат! Поне графити нарисувани, че Колизеуима бяха " украсили" с една трибун вена дума, за обхваща с к....
Условните присъди трябва да се премахнат. Всичко ефективно, с минимален срок два месеца поне, за всяко посегателство. Солидната глоба артък. Ма съдийския гешефт ше западне пък.
Таман им се зарадвах ме и хиените нападнаха. Това са момчета, никое момиче такава га дост няма да го направи. Не бива да ги остават така, те да драскат БДЖ да ги почиства. А ако хванат поне един съдия за разрушаване на собственост, най- малкото условно.
В Москва им е лесно. В Русия също няма смъртно наказание, но там ги изпращат на СВО и се връщат като "груз 200".
Възстановяването на щетите не е наказание, а задължение. Наказанието трябва да е допълнителна солидна глоба и/или няколко месеца обществено полезен труд.
С тези драсканици, масово погрешно представяни като графити, София прилича на гето. Няма санкции за нанасяне на щети по частна или общинска собственост. По същата логика тези човекоподобни могат да решат да се нахвърлят на всеки да го стрижат по някаква своя "артистична" мода - и това ли ще е мълчаливо толерирано. При толкова много камери в града е невъзможно извършителите да остават неизвестни. Само обществено-полезен труд може да бъде компенсация - да трият собствените си драсканици.
Това не е драскано, това е изкуство!
Крайно време срещу тези драскачи да бъдат въведени подобаващи наказания - заплащане и възстановяване на щетите.
Наказанието за келешите трябва да бъде обществето-полезен труд. Да боядисват общински съоръжения по 8 часа на ден. Глобата трябва да е 1/2 от цената на боята, която ще изразходят за целия период на наказанието.
В Сингапур за боядисване с графити наказанието е 2 удара с пръчка и 5 месеца затвор. Тук НЕ Е СИНГАПУР! Има ли надраскани мотриси в Москва? Какви са наказанията там?