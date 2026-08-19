Григор Димитров остава извън основна схема на US Open

Григор Димитров остана извън списъка с тенисисти, които получават "уайлд кард" за основната схема на Откритото първенство на САЩ в Ню Йорк. 35-годишният българин ще трябва да преодолее три кръга квалификации, за да играе в последния за годината турнир от Големия шлем.

Организаторите на US Open залагат на млади американски таланти, които ще получат покани за основната схема - Мартин Дам, Майкъл Джън, Джей Джей Уулф, Себастиан Горзни и Джак Кенеди.

Извън това покани са пратени до опитния французин Гаел Монфис и австралиецът Алексей Попирин.

Григор Димитров вече е записан в листата на участниците в кваликациите, които започват в понеделник (24 август). За да стигне до основната схема, той трябва да премине три кръга от пресявките. Мачовете от основната схема започват в неделя (30 август).

За последно Григор игра през миналата седмица на турнира от сериите "Мастърс" в Синсинати, където се включи с "уайлд кард", но отпадна в I кръг. Българинът се намира 138-мо място в световната ранглиста и продължава да е измъчван от контузии.

Най-големият му успех през годината е достигането до IV кръг на Уимбълдън. През 2025 г. най-добрият български тенисист не участва на US Open заради тежката травма в гръдния мускул.