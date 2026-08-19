Украинските служби разследват за корупция хора от администрацията на Зеленски

Украинските антикорупционни агенции съобщиха днес, че осъществяват операция за разкриване на „престъпна организация“, управлявана от настоящи и бивши депутати, както и високопоставени служители на администрацията на президента Володимир Зеленски, съобщи Ройтерс.
Това се случва преди ключово гласуване в парламента за нов министър на отбраната, целящо затвърждаване на извършените наскоро от Зеленски промени в правителство.
Специализираната антикорупционна прокуратура на Украйна (САП) и Национално антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) не предоставиха подробности за разследването, но се смята, че то ще доведе до нови неприятности за Зеленски, след като отстранения от поста министър на отбраната Михайло Федоров вчера сензационно призова за произвеждането на избори във военно време.
Очакваше се законодателите да гласуват днес за назначаването на Евген Хмара, бивш висш оперативен служител от специалните части, за нов министър на отбраната на Украйна след седмици политически сътресения поради отстраняването на Федоров.
Неговото отстраняване изпрати хиляди протестиращи на улицата с искане Зеленски да възстанови поста на 35-годишния новатор в отбраната. Кризата принуди президента да замени главнокомандващия на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) с по-младия Михайло Драпати, който беше подкрепен от протестиращите заради подхода му, който те се надяват да намали загубите на фронтовата линия.
Докато ВСУ се борят с Русия, вътре в страната антикорупционни агенции водят остра война срещу корупцията, като са се насочили към висши служители - кампания, която според тях е от решаващо значение за подготовката за членство на Украйна в Европейския съюз.
Статията като е за корупцията в Украйна ти защо не пишеш за нея, а се занимаваш с мен? Да не би защото за теб е по-важно да защитиш шайката на Путин и корупцията в България? Така се получава - ничего не поделаешь.
А ти вероятно защото си по-млад, затова и още не си се научил да четеш с разбиране. Не го приемай като критика - разбираемо е, имаш време... Иначе - статията не е за корупцията в Украйна, а е за едно от многото текущи разследвания на предполагаема (alleged - както казват във вашата махала) корупционна схема, в която са замесени хора от най-високите нива на украинската власт.
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Тези разследвания са като нашия "точен с парите" - само плямпане, а резултатът 0. Не могат нито да подкупят, нито да уплашат Зеленски и почват с "разследваншя" и активиране на " доброжелатели".
Нямат време за разследвания , там просто скачат от прозорците .......
Статията като е за корупцията в Украйна ти защо не пишеш за нея, а се занимаваш с мен? Да не би защото за теб е по-важно да защитиш шайката на Путин и корупцията в България? Така се получава - ничего не поделаешь.
А ти вероятно защото си по-млад, затова и още не си се научил да четеш с разбиране. Не го приемай като критика - разбираемо е, имаш време... Иначе - статията не е за корупцията в Украйна, а е за едно от многото текущи разследвания на предполагаема (alleged - както казват във вашата махала) корупционна схема, в която са замесени хора от най-високите нива на украинската власт.
Статията е за корупцията в Украйна, дрътия.. Пий гинко билобата по предписание..
Чакаме комсомолците на амбразурата. Първият вече опита, слабо но добро начало
В Русия за корупция не разследват хора от администрацията на Путин. А в България за корупция не разследват никого над околийско ниво.