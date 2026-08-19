Иран планира атаки срещу американски обекти в Европа, включително в България

Иран е изготвил планове за удари по американски военни обекти в Европа, ако Доналд Тръмп ескалира конфликта, след като президентът на САЩ обяви Ормузкия проток за американска територия, съобщава Файненшъл таймс.

Източниците на "Файненшъл таймс" уточняват, че става дума само за предварително проучване и оценка, а не за взети решения за атаки в Европа.

Техеран е разглеждал възможността за удари по американски обекти в Югоизточна Европа, включително в България, която миналия месец одобри използването на авиобаза Безмер от американски самолети за дозареждане във въздуха, съобщиха пред Файненшъл таймс двама източници, близки до иранския режим.

Кипър също е определен като потенциална цел, според един от източниците. През март британска военна база на острова беше атакувана с дрон.

Отделно иранските сили са проучвали възможността да атакуват подводните оптични кабели в Ормузкия проток, ако конфликтът ескалира, според източниците.

Това се случва, след като Тръмп заяви, че с Иран "няма никакви разговори или преговори" и такива не са насрочени. Наричайки Ормузкия проток "нова американска територия", той публикува грубо изработена карта на региона с голям син кръг, очертаващ Ормузкия проток, отбелязва британският сайт Индипендънт.

"Файненшъл таймс" описва планове за разширяване на ответните действия от Близкия изток към Европа.

Освен базата в Безмер, публикация споменава и британската военновъздушна база "Акротири" на остров Кипър. Тя бе атакувана с дрон през март, но западни официални лица смятат, че това е било дело на някоя от структурите в района, действащи като подставени лица на Техеран, а не директно нападение от Иран.

Сред обсъжданите планове на иранския режим е било и прекъсването на подводни оптични кабели в Ормузкия проток.

България попада в обсега на иранските балистични ракети с голям и среден обсег, но значителна част от тях са унищожени в израелско-американските удари след 28 февруари.

Те би трябвало да преминават на територия на страни от НАТО, за да достигнат българска територия - за разлика от подобно попадение в Йордания - а и с увеличаването на разстоянието от Иран се трупат проблеми с размера на бойната глава и прецизността на попадението ѝ.

На 28 юли премиерът Румен Раден заяви, че поредното предупреждение от Иран против разполагането на американските "летящ ицидстерни" се приема от правителството сериозно и не се очаква влошаване на отношенията с Техеран.

Вътрешният министър Иван Демерджиев каза, че са взети всички необходими мерки за сигурността на авиобаза "Безмер".

Междувременно Обединените арабски емирства наложиха безсрочно търговско ембарго на Иран, след като обвиниха Техеран, че е изстрелял две балистични ракети по страната.

Говорителят на иранското външно министерство отхвърли твърденията на ОАЕ като "неоснователни".

Тръмп нареди да се прекратят преговорите

Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп е наредил да бъдат прекратени преговорите с Иран заради нежеланието на Техеран да прави отстъпки, съобщиха пред Си Ен Ен високопоставени американски представители.

Указания да не влизат в диалог с иранските преговарящи са получили зетят на американския лидер Джаред Къшнър, вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс и специалният пратеник Стив Уиткоф. Според източниците, Белият дом се е отказал и от опитите "възможно най-бързо да смаже" Иран и сега разчита постепенно да го "задуши".

Преди това Тръмп неведнъж заявяваше, че преговорите с Иран вървят добре и в близко бъдеще може да бъде постигнато ново споразумение.

На 17 август източници на телевизия Ал Арабия съобщиха, че Вашингтон и Техеран са постигнали договореност за удължаване на примирието с още 60 дни.

След това обаче президентът на САЩ написа в социалната мрежа Truth Social, че към момента "не се водят и не са планирани каквито и да било преговори или контакти с Ислямска република Иран". Той добави, че морската блокада на иранските пристанища продължава, а Ормузкият проток е разчистен от мини и е отворен за корабоплаване.

По-рано Тръмп обеща да нанесе тежък удар по иранската икономика. Американският финансов министър Скот Бесент съобщи, че Вашингтон подготвя "безпрецедентни" мерки за натиск срещу Техеран.

По думите му те ще бъдат насочени към ограничаване на търговията с Ислямската република и може да засегнат и купувачите на ирански петрол. Агенция Ройтрес отбелязва, че най-вероятният начин за засилване на натиска срещу Иран е налагането на санкции срещу китайски петролни рафинерии и банки. Подобна стъпка обаче може да предизвика ответни мерки от страна на Пекин и да нанесе удар върху световния енергиен пазар.

От 2018 г. насам САЩ са наложили на Иран около 2200 санкции, по данни на агенция Блумбърг. Същевременно дългогодишната санкционна политика не успя да принуди Техеран да се откаже от ядрената си програма и от контрола върху Ормузкия проток.

На 12 август съветникът на главнокомандващия Корпуса на гвардейците на Ислямската революция Мохамад Реза Нагди заяви, че Техеран разглежда като един от вариантите за гарантиране на собствената си сигурност протакането на конфликта до края на президентския мандат на Доналд Тръмп.