Иран планира атаки срещу американски обекти в Европа, включително в България

Иран е изготвил планове за удари по американски военни обекти в Европа, ако Доналд Тръмп ескалира конфликта, след като президентът на САЩ обяви Ормузкия проток за американска територия, съобщава Файненшъл таймс.
Източниците на "Файненшъл таймс" уточняват, че става дума само за предварително проучване и оценка, а не за взети решения за атаки в Европа.
Техеран е разглеждал възможността за удари по американски обекти в Югоизточна Европа, включително в България, която миналия месец одобри използването на авиобаза Безмер от американски самолети за дозареждане във въздуха, съобщиха пред Файненшъл таймс двама източници, близки до иранския режим.
Кипър също е определен като потенциална цел, според един от източниците. През март британска военна база на острова беше атакувана с дрон.
Отделно иранските сили са проучвали възможността да атакуват подводните оптични кабели в Ормузкия проток, ако конфликтът ескалира, според източниците.
Това се случва, след като Тръмп заяви, че с Иран "няма никакви разговори или преговори" и такива не са насрочени. Наричайки Ормузкия проток "нова американска територия", той публикува грубо изработена карта на региона с голям син кръг, очертаващ Ормузкия проток, отбелязва британският сайт Индипендънт.
"Файненшъл таймс" описва планове за разширяване на ответните действия от Близкия изток към Европа.
Освен базата в Безмер, публикация споменава и британската военновъздушна база "Акротири" на остров Кипър. Тя бе атакувана с дрон през март, но западни официални лица смятат, че това е било дело на някоя от структурите в района, действащи като подставени лица на Техеран, а не директно нападение от Иран.
Сред обсъжданите планове на иранския режим е било и прекъсването на подводни оптични кабели в Ормузкия проток.
България попада в обсега на иранските балистични ракети с голям и среден обсег, но значителна част от тях са унищожени в израелско-американските удари след 28 февруари.
Те би трябвало да преминават на територия на страни от НАТО, за да достигнат българска територия - за разлика от подобно попадение в Йордания - а и с увеличаването на разстоянието от Иран се трупат проблеми с размера на бойната глава и прецизността на попадението ѝ.
На 28 юли премиерът Румен Раден заяви, че поредното предупреждение от Иран против разполагането на американските "летящ ицидстерни" се приема от правителството сериозно и не се очаква влошаване на отношенията с Техеран.
Вътрешният министър Иван Демерджиев каза, че са взети всички необходими мерки за сигурността на авиобаза "Безмер".
Междувременно Обединените арабски емирства наложиха безсрочно търговско ембарго на Иран, след като обвиниха Техеран, че е изстрелял две балистични ракети по страната.
Говорителят на иранското външно министерство отхвърли твърденията на ОАЕ като "неоснователни".
Тръмп нареди да се прекратят преговорите
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34 коментара
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Иран няма нито икономическия, нито конвенционалния военен капацитет да влезе в реален конфликт с НАТО. Този контролиран медиен теч на планове за удари в Европа не е подготовка за война, а чист психологически блъф, насочен лично към Доньо след заканите му за Ормузкия проток. Аятоласите отлично знаят, че задействането на Член 5 от пакта означава край на режима им. Парадоксът е, че докато Радев плаши българите с НАТО, за да си трупа евтин вътрешнополитически актив, неговото собствено мълчание за двустранните бази позволи страната ни да бъде въвлечена като пионка в тази лична вендета на Тръмп.
И аз съм на мнение, че Иран в тези обстоятелства няма никакъв интерес да настройва Европа срещу себе си. От военна гледна точка атака по американска база в европейска страна-член на НАТО е изключително рискова операция с непредвидими последици. От политическа гледна точка - пълна безмислица.
Иран в момента няма интерес да настройва Европа против себе си, а има за цел да върти дядо Кретен на шиш като си играе на котка и мишка, знаейки прекрасно, че се намира в патова ситуация заради наближаващите избори. А след това ситуацията за дядото ще стане шахова, а може и матова.
Бой по хамериканските пудели по света ! Съединените А-нални Щати са вече враг !! Ще се изкефя ако нашите прароднини ударят и разглобят Безмер ... Хахаааа ... страшен кеф ще бъде !!!
Чети чужди анализи и гледай фактите... Чалмите бомбят всички в Персийския залив с цел разширяване на конфликта и провокиране на недоволство в района от шантавата безпомощност на Дядо... Онзиден Дядо заплаши Оман с "жестоки последици" защото, Оман е посредник (и то, с одобрението на Дядо) в преговорите с чалмите и "не могат" да свършат работата, която Той самият не може да свърши... Американската база в Бахрейн бе попиляна и Дадо измести логистиката на американските сили на 3500 км. оттам - крият го и не само това, за да не изцапат имиджа на Дядо, информацията пробива през щатски медии, не от чалмите...
нали разбра за напускането на форума