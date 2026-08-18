Човекът на Тръмп, отговарящ за балната зала в Белия дом, е провел тайни разговори с Кремъл

Служител от администрацията на американския президент Доналд Тръмп, който отговаря за спорния проект за разширяване на балната зала в Белия дом, е провел разговори с руски официални представители като част от негласна дипломатическа мисия, съобщи "Файннешъл таймс", цитиран от Дойче веле.



Председателят на Комисията на САЩ по изящните изкуства Родни Мимс Кук-младши е посетил Санкт Петербург през юни за участие в Петербургския международен икономически форум (ПМЕФ), където се е срещнал с представители на Кремъл, пише във вторник изданието, позовавайки се на информирани източници.

Преди пътуването до Санкт Петербург на Кук е бил издаден дипломатически паспорт, той е преминал подробен инструктаж и му е била осигурена дипломатическа охрана, твърдят източниците на изданието.



Като почитател на руската култура Кук представил пътуването си като "културна визита", по време на която показвал снимки на своята "дача" в Атланта, построена в стил "руско дървено архитектурно строителство". Според "Файненшъл таймс" един от руските представители, с които Кук се е срещнал, е бил съветникът на руския президент Владимир Путин Антон Кобяков.



През юни държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че му е "нищо не му е известно" за това посещение в Санкт Петербург. Според двама от източниците обаче във Вашингтон са се надявали, че подобни неофициални пратеници като Кук могат да помогнат за преодоляване на дипломатическата безизходица в усилията за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна.



Кук участва в заседание с Путин и става свидетел на удар с дрон

В деня на откриването на форума Кук е станал свидетел на украински удар с дрон по петролна рафинерия, в резултат на който над Санкт Петербург са се издигнали огромни стълбове черен дим.



"Твърде близо, за да се чувствам в безопасност", заявил той пред "Файненшъл таймс"

По време на форума Кук е участвал и в заседание с участието на Путин.

"Разбира се, бих искал да ви предам най-сърдечни поздрави от вашия добър приятел, президента Тръмп... Имаме много идеи, които трябва да обсъдим между нашите столици през следващата седмица", заявил Кук.



Кук също така е участвал в сесията "Русия - САЩ: диалог на културите", като до самия край не е споменавал войната в Украйна. В заключение той заявил, че "за постигането на целите е необходим мир".

В разговор с изданието Кук отказал да коментира срещите си с руски официални представители, както и да отговори дали Тръмп му е възложил да установи тези контакти и дали планира отново да посети Русия в близко бъдеще.

От своя страна представител на Белия дом заяви, че САЩ "продължават да играят конструктивна роля, като водят диалог и с двете страни и работят за прекратяване на войната".



Освен това Тръмп гледа "с оптимизъм" на възможността за постигане на мирно споразумение между Русия и Украйна.



По думите на американския представител Кук е посетил форума в Санкт Петербург в качеството си на председател на Комисията на САЩ по изящните изкуства, за да допринесе за развитието на двустранните културни връзки. В същото време посещението е имало важно символично значение за перспективите за възстановяване на дипломатическите отношения между САЩ и Русия.