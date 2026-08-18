Човекът на Тръмп, отговарящ за балната зала в Белия дом, е провел тайни разговори с Кремъл

Служител от администрацията на американския президент Доналд Тръмп, който отговаря за спорния проект за разширяване на балната зала в Белия дом, е провел разговори с руски официални представители като част от негласна дипломатическа мисия, съобщи "Файннешъл таймс", цитиран от Дойче веле.
Председателят на Комисията на САЩ по изящните изкуства Родни Мимс Кук-младши е посетил Санкт Петербург през юни за участие в Петербургския международен икономически форум (ПМЕФ), където се е срещнал с представители на Кремъл, пише във вторник изданието, позовавайки се на информирани източници.
Преди пътуването до Санкт Петербург на Кук е бил издаден дипломатически паспорт, той е преминал подробен инструктаж и му е била осигурена дипломатическа охрана, твърдят източниците на изданието.
Като почитател на руската култура Кук представил пътуването си като "културна визита", по време на която показвал снимки на своята "дача" в Атланта, построена в стил "руско дървено архитектурно строителство". Според "Файненшъл таймс" един от руските представители, с които Кук се е срещнал, е бил съветникът на руския президент Владимир Путин Антон Кобяков.
През юни държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че му е "нищо не му е известно" за това посещение в Санкт Петербург. Според двама от източниците обаче във Вашингтон са се надявали, че подобни неофициални пратеници като Кук могат да помогнат за преодоляване на дипломатическата безизходица в усилията за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна.
Кук участва в заседание с Путин и става свидетел на удар с дрон
В деня на откриването на форума Кук е станал свидетел на украински удар с дрон по петролна рафинерия, в резултат на който над Санкт Петербург са се издигнали огромни стълбове черен дим.
"Твърде близо, за да се чувствам в безопасност", заявил той пред "Файненшъл таймс"
По време на форума Кук е участвал и в заседание с участието на Путин.
"Разбира се, бих искал да ви предам най-сърдечни поздрави от вашия добър приятел, президента Тръмп... Имаме много идеи, които трябва да обсъдим между нашите столици през следващата седмица", заявил Кук.
Кук също така е участвал в сесията "Русия - САЩ: диалог на културите", като до самия край не е споменавал войната в Украйна. В заключение той заявил, че "за постигането на целите е необходим мир".
В разговор с изданието Кук отказал да коментира срещите си с руски официални представители, както и да отговори дали Тръмп му е възложил да установи тези контакти и дали планира отново да посети Русия в близко бъдеще.
От своя страна представител на Белия дом заяви, че САЩ "продължават да играят конструктивна роля, като водят диалог и с двете страни и работят за прекратяване на войната".
Освен това Тръмп гледа "с оптимизъм" на възможността за постигане на мирно споразумение между Русия и Украйна.
По думите на американския представител Кук е посетил форума в Санкт Петербург в качеството си на председател на Комисията на САЩ по изящните изкуства, за да допринесе за развитието на двустранните културни връзки. В същото време посещението е имало важно символично значение за перспективите за възстановяване на дипломатическите отношения между САЩ и Русия.
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14 коментара
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а дали я е "обзавел" (балната зала) и с руски бръмбари... ;-)))
Да, затова рИвете с ЕЙ ТАКИВА уста денонощно :-)
Смешниците от белия дом. Вече никой не им вярва обаче. Тайни или явни, никой ги не бръсне за сливи.. :))
Не е баш тъй, според мен. Да не забравяме за атома. Но и разцепването на Русия не мисля че решава всички американски проблеми, които даже те самите избягват да дефинират. Уж всичко моделират и планират, но според мен я карат ден за ден. Не бих нарекъл MAGA стратегия.
Имаш право. Американците не искат Русия да се сближава с Китай. Китай не иска Русия да се сближи със САЩ. Затова и Китай, и САЩ са заложили в политиката си ухажването на Русия. Това предоставяше на Русия златен шанс “до бозае от две майки”. Да, но с войната в Украйна Путин пропиля този шанс. Провалът на Русия в тази война показа и на САЩ, и на Китай, че тя не е великата сила, която си заслужава те да ухажват. Какво е най-логичното заключение, до което двете суперсили могат да достигнат? Ами най-очевидното - вместо да си губят времето с лузър като Путин просто да си поделят Русия. Кой ще им попречи?
В Киев все е светло, а в Москва все е тъмно. Слънцето не може са пробие през пушеците от пожарите.
Машаала.. И тос човек на Тийл.. // "3. Ранни връзки чрез либертариански проектиВръзката им датира от по-далеч в миналото. През 2009 г. Родни Мимс Кук участва като лектор и гост в проекти, свързани с Института за систединг (Seasteading Institute) — инициатива за изграждане на автономни суверенни общности в океана, която по това време е основно финансирана от Питър Тийл. Официалните събития на организацията тогава се провеждат в резиденцията на самия Тийл в Сан Франциско."
Обмяна на опит в бункерното дело.
Тръмп да не направи бална зала в стил "руско дървено архитектурно строителство"? Почему аборигени съели Кука?
При всичките кусури, които янките виждат или приписват на Русия, все пак предпочитат да аркадашлуват с тях, отколкото с китайците. Пита се, от какъв зор им подпалиха задника. Пардон! Според мен, за да ги направят послушни, подръпване на ухото демек. Макар и те да имат не по-малко проблеми. Байдън беше традиционалист, Тръмп се пише реформатор. Всичко си идва с времето. Дано се разберат. Украйна е боксовата круша, ма май още не са го разбрали. Европа е обладана и изоставена. Бъдещ музей. И много мераклии …
да го посетят засега.
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Мое да се погледне и под друг ъгъл, че само интересите са вечни и сега е дошъл ред за баланс да подсилят друг играч.