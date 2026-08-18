Отново военен лекар за ръководен пост в здравеопазването

Миналата седмица военен лекар беше номиниран за управител на НЗОК, а сега друг военен лекар е назначен за зам.-министър на здравеопазването. Със заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник-министър на здравеопазването е назначен Николай Вълов Трифонов, съобщиха от Министерския съвет във вторник.
Назначението идва, за да попълни овакантения пост на проф. Петко Салчев, който напусна зам.-министерския пост в края на миналата седмица, изтъквайки като мотив "лична преценка". В ресора на проф. Салчев беше лекарствената политика. Сега зам.-министерския пост поема полковник д-р Николай Вълов, бивш директор на ВМА-Плевен до октомври 2024 г.
Полковник д-р Николай Вълов е роден през 1965 г. във Видин. Завършва медицина в Медицинския университет – София през 1991 г. Има специалност "Медицина на бедствените ситуации", както и квалификация по здравен мениджмънт за ръководители на лечебни заведения.
Вълов е участвал в две задгранични мисии, като последната е в Афганистан през 2011–2012 г. От 10 юли 2013 г. до октомври 2024 г. ръководи МБАЛ – Плевен, структура на Военномедицинска академия – София.
През миналата седмица за поста управител на НЗОК "Прогресивна България" номинира хирурга доц. д-р Владимир Даскалов, който също е военен лекар с чин полковник с дългогодишна кариера в структурата на ВМА.
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5 коментара
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Лекарите са учили да лекуват и нищо не разбират от финансии, мениджъмънт и човешки ресурси. Резултата се вижда с просто око. Феодални отношения, огромни задължения, влошаване на качеството и прогонване на младите. Средна възраст на мед. сестри 60г, а на лекарите 57г.
Само овенни назначават. Това правителство е една чорапена фабрика.
Ем че как иначе. Сега генералите са на мода.. :))
И какво като е военен лекар?! Нещо против военните лекари ли имате в Медиапул? Направо си го кажете , ако е така.
И какво като е военен лекар, нали е лекар.