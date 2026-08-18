Жена е с 65% изгаряния след запалена цигара на бензиностанция в Плевен

Жена е с 65% изгаряния след инцидент на бензиностанция в Плевен тази сутрин. По данни на пожарната тя е запалила цигара непосредствено след като автомобилът е бил зареден с газ. Това е предизвикало запалване в купето и на целия автомобил.

След инцидента жената е откарана по спешност в УМБАЛ "Д-р Георги Странски" в Плевен. Там е приета и обработена от мултидисциплинарен екип от спешни медици, анестезиолози и пластични хирурзи. Лекарите са стабилизирали състоянието ѝ, след което е организирано транспортирането ѝ до София.

Пострадалата е евакуирана по въздух с медицински хеликоптер до "Пирогов", където ще продължи лечението си в специализирана структура за пациенти с тежки изгаряния.

Сигналът за инцидента е подаден в 7:49 часа. В автомобила са били двама души – шофьор и пострадалата пътничка. Те са зареждали газ на бензиностанцията. При излизането от автомобила жената запалила цигара, при което купето и целият автомобил са били обхванати от пламъци.