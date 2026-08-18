Жена е с 65% изгаряния след запалена цигара на бензиностанция в Плевен

Жена е с 65% изгаряния след инцидент на бензиностанция в Плевен тази сутрин. По данни на пожарната тя е запалила цигара непосредствено след като автомобилът е бил зареден с газ. Това е предизвикало запалване в купето и на целия автомобил.
След инцидента жената е откарана по спешност в УМБАЛ "Д-р Георги Странски" в Плевен. Там е приета и обработена от мултидисциплинарен екип от спешни медици, анестезиолози и пластични хирурзи. Лекарите са стабилизирали състоянието ѝ, след което е организирано транспортирането ѝ до София.
Пострадалата е евакуирана по въздух с медицински хеликоптер до "Пирогов", където ще продължи лечението си в специализирана структура за пациенти с тежки изгаряния.
Сигналът за инцидента е подаден в 7:49 часа. В автомобила са били двама души – шофьор и пострадалата пътничка. Те са зареждали газ на бензиностанцията. При излизането от автомобила жената запалила цигара, при което купето и целият автомобил са били обхванати от пламъци.
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13 коментара
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Пълно неглижиране на спазването на правилата.....................кармата е дошла, но и щетите са много ! Покрай една лоша привичка са намесени служби и хора по безобразен начин............
Не, 100% е някой простоват селяндур като теб който пуши като комин и си изхвърля фасовете на плажа. Либералите отдава не пушим а пием матча и купуваме био храна. И молят те, не се мисли за 'консверватор' защото си просто един селски шушляк от нивата които си мисли че като е гледал два подкаста на джо роугън вече може да умува по сложни материи.
Е, то дибилизЪмът не ходи по кучетата, а по хората...
100% е някой широкоскроен либерал, на който как ще му кажат, как да си живее живота. Правила! Та те са за глупавите консерватори. Е, сега левичарската му свобода ще ги закара в ада.
Пушенето убива! Разбрахте ли?
Пушило й се. Не можела без цигари.
Имало да става - да сме живи и здрави. Защо се хаби линейка и ресурс за такива първобитни тъпири
Тъжно. И все пак: в пламналото купе според материала са били двама, поне един ред какво е станало с втория човек? Крайно непрофесионално поднасяне на нещата.
огЪн, деге....
Глупава е, исках да кажа.