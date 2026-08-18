Форумът за демократично действие настоява за обединение около най-избираемия кандидат за президент

Демократичната общност да се обедини около най-избираемия кандидат за президент, който има проевропейски и антикорупционен профил, призова неформалното сдружение Форум за демократично действие (ФДД) с позиция във вторник.
"Нашият призив е прост: тези, които нямат реален шанс за победа, да поставят общия интерес над личната или партийна кандидатура и да подкрепят кандидата с най-голям резултат. Само така може да се избегне разпиляването на гласове", посочват от Форума, който подписа споразумение с ПП и ДБ за обединение около общ кандидат за президент.
Според тях изборът на президент с ясен проевропейски и антикорупционен профил придобива критично значение на фона на очертаващите се тенденции в българската политика и реалната опасност страната да не получи президент, способен да осъществява необходимия баланс и публичен контрол върху изпълнителната власт.
"Това е важно не само за здравето на българската демокрация, но и за сигурността, европейската ориентация и благоденствието на българските граждани. Форумът за демократично действие ще вложи всичките си усилия и енергия за победата на единния проевропейски и антикорупционен кандидат на предстоящите президентски избори", се казва в позицията.
От ФДД подчертават, че никога не са имали нито правомощията, нито намерението да излъчват или регистрират самостоятелно кандидат за президент: "Нашата роля беше друга - да предложим, заедно с партиите, подписали Споразумението (от ПП и ДБ- бел.ред.), процедура, да създадем условия за единство и да съдействаме на политическите сили и гражданското общество за излъчването на общ кандидат".
Ето какво гласи пълният текст на позицията на ФДД:
През юни 2025 г. група свободни граждани призовахме за навременно усилие за излъчване на единен кандидат на демократичната общност за президентските избори през есента на 2026 г. Имаме и дата на изборите – 25 октомври, както и официални кандидатури.
През есента на 2025 г. групата се разшири и прие името Форум за Демократично Действие (ФДД). Направихме съзнателен избор да не бъдем формална организация, за да запазим свободата си на действие и да работим за общата цел, без да се превръщаме в поредната политическа структура.
Подкрепихме Кръглата маса на ДСБ през юли 2025 г., с която започна процесът за определяне на общ кандидат за президент на демократичната общност. През септември формулирахме публично целта си: „да намерим заедно пътя към успеха при издигане на общ кандидат и при спечелване на изборите за президент, но най-вече да укрепим взаимното доверие и солидарността на демократичните сили."
Последваха срещи с граждани в Пловдив, Русе, Бургас, Перник, Благоевград, Стара Загора, Варна, Хасково и Търговище. Навсякъде видяхме енергия за промяна и желание демократичната общност да се яви единна на президентските избори.
На 1 декември 2025 г. подготвихме и парафирахме с ПП-ДБ Споразумение за процедура по издигане на общ кандидат чрез предварителни избори. Подготвихме и необходимите анекси. Имахме и пълна техническа готовност за провеждането им през електронно приложение.
Оставката на кабинета „Желязков", предсрочните парламентарни избори и последвалата политическа динамика промениха съществено ситуацията. При новите обстоятелства провеждането на предварителни избори стана практически невъзможно.
ФДД никога не е имал нито правомощията, нито намерението да излъчва или регистрира самостоятелно кандидат за президент. Нашата роля беше друга - да предложим, заедно с партиите, подписали Споразумението, процедура, да създадем условия за единство и да съдействаме на политическите сили и гражданското общество за излъчването на общ кандидат.
Затова и до този момент се въздържахме да заемаме позиция в полза на конкретен кандидат.
Какво следва?
Сега се ориентираме към наличната социология като ориентир за това кой от възможните кандидати има най-голям шанс да спечели изборите и да представлява демократичната общност.
Нашият призив е прост: тези, които нямат реален шанс за победа, да поставят общия интерес над личната или партийна кандидатура и да подкрепят кандидата с най-голям резултат. Само така може да се избегне разпиляването на гласове.
ФДД изпълни ангажимента, който доброволно пое - да работи за създаването на условия за единство и за излъчването на общ кандидат в рамките на своите възможности и на обективната политическа ситуация.
Но пред нас остава по-голямата и дългосрочна задача, която формулирахме още в началото: укрепване на взаимното доверие и солидарността на всички демократични сили. По нея ще продължим да работим и след изборите на 25 октомври 2026 г.
На самите избори всеки участник във ФДД ще избере сам най-добрия начин да подкрепи общия кандидат на демократичната общност.
На фона на очертаващите се тенденции в българската политика и реалната опасност страната да не получи президент, способен да осъществява необходимия баланс и публичен контрол върху изпълнителната власт, изборът на президент с ясен проевропейски и антикорупционен профил придобива критично значение.
Това е важно не само за здравето на българската демокрация, но и за сигурността, европейската ориентация и благоденствието на българските граждани.
ФДД ще вложи всичките си усилия и енергия за победата на единния проевропейски и антикорупционен кандидат на предстоящите президентски избори.
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8 коментара
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Изборния закон трябваше да бъде променен относно Президентските избори относно последния срок на записване на кандидатите. А той трябва да е 6 месеца преди датата на изборите. така ще имаме достатъчно време да се запознаем с кандидатите и техните идеи ............................
Сигурно ги обясняват, но тия не са ни от Принстън, ни от Сорбоната. Всъщност човекът завършил Сорбоната вече ясно обяви подкрепата си за една от президентските кандидатури.
А дано посочат въпросния кандидат ПРЕДИ изборите, не СЛЕД. В Принстън и Сорбоната не им ли ги обясняват тея работи?.
Силни думи се използват тука. Опозиция, а се разбира тия от другия разбит тротоар. У сталицата.
При тая разединена опозиция ...... Какъв общ кандидат? ;)
Гюро и Кондьо..То си звучи като началото на много тъп виц..
Гюро у канала, каквито и призиви да правите, няма да спечели!
Айде къш бе , измамници..Нали щеше да има първични избори?!Вместо това , събраха се пак вождовете и решиха..Ама много вожд , малко индианец.