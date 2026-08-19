Пет лешояда са отровени в Национален парк "Централен Балкан", съобщи Министерството на околната среда и водите. Сигналът е подаден от сдружение "Зелени Балкани".
Експертите от парковата охрана незабавно са предприели действия по претърсване на района. Проверката е установила три черни лешояда (картали) (Aegypius monachus) и един белоглав лешояд (Gyps fulvus), загинали в резултат на отравяне на 18 август 2026 г.
Открит е и втори белоглав лешояд в критично състояние, за който е осигурена спешна ветеринарна помощ.
И петте птици са намерени в района на парков участък "Калофер" - близо до зимния маршрут Паниците до връх Ботев, който е високо в планината и е трудно достъпен. Открити са до труп на крава, в която вероятно е поставена отрова.
В момента продължава съвместна проверка на терен и на място са служителите на дирекция Национален парк "Централен Балкан", РПУ Карлово, Областната дирекция по безопасност на храните в Пловдив и експерти от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), в това число орнитолог, водач на куче и обучено куче за търсене на отрови.
За случая е сигнализиран сектор "Престъпления против околната среда и дивата природа" към Главна дирекция "Национална полиция" в МВР.
В спешен порядък се обезопасява теренът, за да се установи дали има поставени отрови и на други локации. При обходите следва да се провери дали има още загинали животни.
По случая се извършват действия по реда на Наказателно-процесуалния кодекс. Предстои на птиците да бъде направена аутопсия. За такова нарушение законът предвижда лишаване от свобода до 5 години и глоба до 11 000 евро.
Този тип посегателства срещу строго защитени видове има висок обществен риск както за диви екземпляри, така и за човешкото здраве. Такъв вид действия имат утежняващ характер, тъй като са извършени в строго защитена територия - категория "национален парк" според Закона за защитените територии.
Програмите за възстановяването на популациите на тези видове в България се развиват от 30 години, затова установеното на терен се оценява от експертите като изключително голяма щета за природата. Дългосрочните усилия за възстановяването на лешоядите в страната от неправителствени организации са подобрили природозащитния статус на популациите.
Отровителството е значима заплаха за всички лешояди в страната, както и за една част от хищните птици. Причините за отравяне на лешояди са различни. Най-често лешоядите са жертва на престъпното разбиране на собствениците на селскостопански животни да ги предпазят от наземни хищници (предимно вълци, мечки, чакали и скитащи бездомни кучета) чрез отровни примамки. Птиците, които са мършоядни, загиват при директно консумиране на примамки с отрови или в резултат на вторично отравяне, когато се хранят с жертви на ползваната отровна стръв.
Институциите полагат усилия за натрупване на експертен капацитет, в т.ч. и чрез международни обучения, и в този случай ще бъдат предприети всички възможни действия за установяване на нарушителите.
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4 коментара
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НПО-тата усвояват милиони за опазването на всеки лешояд по отделно. Прикрепете им камера, да се следи какво ядат преди да изядат отровено с миша отрова животно. И по мястото да се намери отровителя, използвал отрова за мишки или вълци.
Когато се е строяло "Аязмото" - парка в Стара Загора, Фердинант е заповядал да се стреля без предупреждение във добитъка, влазъл да пасе там.
Природа-мрирода... Ганьо иска да си пасе тъпите крави в национален парк, бе, това е изконно и от Бога дадено право на всеки шuбaн oлuгoфpен!