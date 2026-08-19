Персонализирана иРНК ваксина с обещаващи резултати при меланом

Персонализирана иРНК ваксина срещу меланом – най-смъртоносната форма на рак на кожата, която често рецидивира и може да се разпространи в други органи – показа обещаващи резултати в голямо клинично изпитване. В комбинация с имунотерапията Keytruda на фармацевтичната компания Merck, ваксината на Moderna е намалила риска от рецидив и разпространение на заболяването при пациенти с високорисков меланом. Това съобщиха двете фармацевтични компании, цитирани от Ройтерс.
Резултатите са особено значими, тъй като това е първият успешен късен етап на клинично изпитване на персонализирана иРНК ваксина срещу рак. Проучването е проведено при 1137 пациенти с меланом в стадии IIB до IV, чиито тумори са били отстранени хирургично.
Меланомът възниква от меланоцитите – клетките, които произвеждат пигмента меланин. Макар да е по-рядък от други видове рак на кожата, той е особено опасен заради способността си да прониква в други тъкани и да образува метастази. При високорисковите форми дори след хирургично отстраняване на тумора остава опасност заболяването да се върне.
Именно срещу този риск е насочена новата терапия. Intismeran се създава индивидуално за всеки пациент, като се анализират специфичните мутации в неговия тумор. На тази основа се разработва иРНК, която кодира до 34 туморни неоантигена и има за цел да "обучи" имунната система да разпознава и атакува раковите клетки.
Във фаза 3 участниците са разделени на две групи. Едната е получила до девет дози от персонализираната ваксина в комбинация с Keytruda, а другата – само имунотерапията.
Междинните резултати показват, че комбинираното лечение е постигнало и двете основни цели на проучването – увеличаване на времето без повторна поява на рака и намаляване на риска от разпространението му в други части на организма. Пълните данни за ефекта все още не са публикувани и предстои да бъдат представени на медицински форум.
Новите резултати надграждат данните от по-ранно проучване. Петгодишното проследяване на пациенти от фаза 2 показа 49% намаление на риска от рецидив или смърт при комбинацията от Intismeran и Keytruda спрямо Keytruda самостоятелно.
От Merck и Moderna съобщават, че засега не са установени нови сигнали за безопасността на терапията. Компаниите планират да представят подробните резултати пред регулаторните органи.
Успехът във фаза 3 е важен и заради потенциала на технологията да се използва при други видове рак.
В момента Moderna и Merck разработват персонализираната иРНК терапия и в изпитвания при рак на белия дроб, на пикочния мехур и бъбречноклетъчен карцином.
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