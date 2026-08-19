Красимир Балъков става посланик на Volkswagen България

Volkswagen България обявява началото на партньорство с една от най-уважаваните личности в българския спорт – Красимир Балъков, който става официален посланик на марката в България.
В рамките на партньорството легендата на българския футбол ще бъде лицето на редица комуникационни и корпоративни инициативи на Volkswagen, а негов автомобил ще бъде новият Volkswagen Tayron – най-новият представител на SUV гамата на марката.
Изборът на Красимир Балъков за посланик на Volkswagen не е случаен. През последните години Volkswagen последователно утвърждава присъствието си в българския футбол чрез стратегическите си партньорства с Българския футболен съюз и Професионалната футболна лига. Следващата логична стъпка е марката да придобие разпознаваемо човешко лице, което да въплъщава нейните ценности и дългосрочна визия.
В лицето на Красимир Балъков Volkswagen открива естествен посланик на тези ценности. Неговото име от десетилетия се свързва с професионализъм, последователност и авторитет както в България, така и в Германия, където той изгражда значителна част от своята впечатляваща футболна кариера. Като една от легендарните фигури в историята на VfB Stuttgart, Балъков оставя трайна следа в германския футбол и се превръща в символ на високи спортни стандарти, отдаденост и уважение към играта.
"За нас е важно да работим с личности, които не просто са популярни, а са изградили своя авторитет с характер, последователност и личен пример. Красимир Балъков е сред имената, които обединяват уважението на няколко поколения българи. Той въплъщава качества, които са в основата и на философията на Volkswagen", коментира бранд мениджъра на Volkswagen леки автомобили г-н Нестор Несторов.
Ключовете за новия Volkswagen Tayron на футболната легенда връчи лично управителят на Порше БГ г-н Деню Бостанджиев, който изтъкна:
"Сред основните аргументи за избора на Красимир Балъков като посланик на марката е силното съответствие между неговия обществен образ и дългосрочното позициониране на Volkswagen. В своята професионална кариера и обществено присъствие той последователно олицетворява ценности като: доверие, постоянство, професионализъм, приемственост и уважение между поколенията. Това са качества, които Volkswagen отстоява повече от осем десетилетия и които продължават да стоят в основата на връзката между марката и нашите клиенти".
Партньорството има и още едно естествено измерение. Като германска марка с дълбоки корени в спорта и обществения живот, Volkswagen традиционно подкрепя футбола на различни нива. В България тази ангажираност намира израз чрез сътрудничеството с БФС и Професионалната футболна лига, а в лицето на Красимир Балъков марката открива автентичен посланик, който прави връзката между Volkswagen и футбола още по-разпознаваема и близка до хората.
С над три десетилетия присъствие на международната футболна сцена като играч, треньор и обществена личност, Красимир Балъков остава една от най-разпознаваемите фигури в българския спорт. Неговият авторитет е изграден устойчиво във времето, а уважението, което продължава да получава както в България, така и в Германия, го превръща в естествен избор за лице на марка, която също гради доверието си поколение след поколение.
"За мен е чест да бъда част от семейството на Volkswagen. Това е марка с богата история, силна репутация и ясно разпознаваеми ценности. През годините съм имал възможност да живея и работя в Германия и добре познавам значението, което германците отдават на качеството, надеждността и професионализма. Радвам се, че днес мога да представлявам Volkswagen в България и да управлявам новия Tayron – автомобил, който ме спечели с това, че е непретенциозен, интуитивен за употреба и същевременно предлага комфорт, технологии и увереност на пътя", сподели Красимир Балъков.
Новият Volkswagen Tayron съчетава простор на интериора, модерен дизайн, интелигентни системи за пасивна и активна безопасност. Създаден за активни хора и семейства, моделът предлага характерните за Volkswagen качество, практичност и сигурност, които го превръщат в надежден партньор както в ежедневието, така и при дълги пътувания.
С това партньорство Volkswagen България надгражда своя ангажимент към българския футбол и обществото, като обединява силата на една от най-разпознаваемите германски автомобилни марки с личността на футболист, чието име завинаги ще остане част от историята както на българския, така и на германския футбол. Това е сътрудничество, изградено върху споделени ценности, дългосрочна визия и уважение към постигнатото във времето.
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