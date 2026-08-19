Министърът на иновациите поема координацията на президентските избори

Правителството възложи в сряда на министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев координацията по изпълнението на дейностите във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите. Това включва и дейностите по съгласуване с Централната избирателна комисия на условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали.
"Ще направим всичко по силите и правомощията си, за да се проведат възможно най-прозрачните избори", коментира министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев след решението на правителството.
Той, заедно с министъра на вътрешните работи, министъра на външните работи, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието ще информира министър-председателя за хода на подготовката на изборите до обявяването на изборните резултати.
По думите му обществеността ще бъде регулярно информирана за свършеното от правителството в организацията на изборния процес.
"Съгласно Изборния кодекс Министерството на иновациите и дигиталната трансформация отговаря и за удостоверяването на съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване. Това става съвместно с Българския институт по метрология и Българския институт за стандартизация", допълни министър Василев.
На него е възложено да организира дейността и по техническото осигуряване на видеонаблюдението и видеозаснемането в изборния ден.
Министерството на иновациите и дигиталната трансформация създаде електронна поща, на която гражданите могат да изпращат предложения, свързани с организационно-техническата подготовка на изборите: [email protected]
"Кой ще бъде следващият президент, решават българските граждани. Нашата работа като правителство е да гарантираме, че всяка стъпка от процеса е прозрачна, а всеки глас - отчетен точно", заключи министър Василев.
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