Литературен гид или няколко препоръки за книжни коледни подаръци

Панаирът на книгата в НДК приключи, но книгите са си в своите храмове, добрите книжарници. Ако сте пропуснали да купите книга за Коледа на някой от близките си, ето няколко препоръки, със заглавия, които си струват.

Беше добра литературна година, и урожаят в края ѝ е богат. Ще отделя тези, които се надявам да привлекат литературното ви внимание, защото са явления, а събрани заедно, правят нещо много красиво. Има нещо старо, но абсолютна класика - като "Авиньонският квинтет" на Дърел, нещо ново, като дебюта на Секуя Нагамацу "Докъде се издигаме в мрака", нещо синьо, като "Издихание" на Тед Чанг, нещо магично, като "Еликсир" на Капка Касабова, и разбира се, поезия. Тя е сърцето и душата на литературата. И така, не пропускайте тези книги:

"Докъде се издигаме в мрака" на Секуоя Нагамацу

"Докъде се издигаме в мрака" на Секуоя Нагамацу, в превод на Майре Буюклиева, изд. "Колибри" - дебют, който не просто разтърсва, а отваря врата за много сериозно литературно бъдеще. И при Нагамацу, и при Тед Чанг говорим за литература от най-висока класа, облечена в екстравагантния, но блестящ тоалет на жанра, в случая с Нагамацу - антиутопия.

С различните наслагвания, стилове, езици, игра с образите и времената, той рисува едно възможно бъдеще на опустошената от пандемия Земя, с разтворените от самите нас врати на ада на биологичен апокалипсис, който предизвикваме чрез действията и бездействията си. Силна, и трогателна, книга.

"Издихание" и "Историята на твоя живот и други разкази" на Тед Чанг

"Издихание" и "Историята на твоя живот и други разкази" на Тед Чанг, в превод на Владимир Полеганов, изд. "Колибри" - ще продължавам да говоря за тези сборници с разкази на според мен най-добрия научен фантаст на нашето съвремие, който със своите само 28 написани разказа в тези две книги, се превърна в жив класик не само в жанра, но и в световната литература. Защото това е литература от най-висока проба, и наука от най-чист вид, прескачаща от история, магия, митове, през висша математика, лингвистика и астрономия, и достигаща до безсмъртието, свръх човека и кибер психология на изкуствения интелект.

Всеки от тези разкази е Вселена, Тед Чанг е бог, а Владимир Полеганов е неговият пророк на български. Извън шегата, сериозно смятам преводаческото постижение на Полеганов за едно от най-високите в съвременната ни литература. Ако и да не четете фантастика, вземете си тези литературни скъпоценни камъни.

"Авиньонският квинтет" на Лорънс Дърел

"Авиньонският квинтет" на Лорънс Дърел, книги 1 и 2 - "Мосю/Ливия", в превод на Паулина Мичева, изд. "Колибри" - най-после, след 15 години в главата, сърцето и душата на преводачката си едно от най-класическите произведения на 20-и век достига и до българските читатели. "Авиньонският квинтет" на Даръл, един от класиците на световната литература, новатор и блестящ стилист, бохем и пътешественик, брат на Джералд Даръл, и Писателят от двамата, е не просто неговата лебедова песен, а еманация на неговия литературен гений, със своите реални и имагинерни герои, с дълбоките психологически образи и техните съдби на фона на най-разтърсващите събития в Европа и войната. Книга за бавно четене.

"Сбогом, и стой на студено" на Робърт Фрост

"Сбогом, и стой на студено" на Робърт Фрост, превод на Зорница Христова, "Жанет 45" - обожавам Фрост, и съм щастлив от това толкова достойно издание, в блестящ превод и страхотно оформление на Люба Халева. Ето само едно негово ледено стихотворение в оригинал, а на превода на Зорница Христова ще се насладите в книгата:

"Fire and Ice

Some say the world will end in fire,

Some say in ice.

From what I’ve tasted of desire

I hold with those who favor fire.

But if it had to perish twice,

I think I know enough of hate

To say that for destruction ice

Is also great

And would suffice."

"Еликсир" на Капка Касабова

"Еликсир" на Капка Касабова, превод: Мария Змийчарова и Капка Касабова - изд. "Жанет 45" - може би най-очакваната от мен книга през тази година. Третата книга от тетралогията на Капка Касабова за България и Балканите, която, започнала с "Граница" и "Към езерото", ще завърши догодина с четвъртата книга - "Anima".

Още когато Капка ми изпрати откъс от романа миналата година за сборника "Любовта за напреднали", и от други прочетени откъси на английски, знаех, че това ще бъде нещо, в което ще се гмурна с удоволствието на море в летен следобед. Това е магично обяснение в любов към природата, растителния свят, долината на река Места, Родопа планина и нейните хора, магията на живота и всеки стрък, който го носи. Във всяка от книгите Капка разгръща своя талант, емпатия и сливане с природата и хората на границата, езерата и Долината, в очакване на планината.

Не пропускайте това пътешествие.

"Рана" на Захари Карабашлиев

"Рана" на Захари Карабашлиев, изд. "Сиела" - най-зрелият, дълбок, личен, изстрадан и писателски роман на Захари Карабашлиев, който ще остане в българската литература. Темата за войната, бежанството, гоненията, човешкото и нечовешкото, трагедията на съществуването в свят, разкъсван от политически игри, национализми, фанатизъм и противопоставяне, игри на тронове и власт, на чийто фон живота на обикновения човек, личната болка и съдба, умножени по хиляди и хиляди животи, няма стойност. Но всъщност е единствено важната.

"Нови и избрани разкази" на Алек Попов

"Нови и избрани разкази" на Алек Попов, изд. "Сиела" - един от най-добрите разказвачи в съвременната българска литература, и не само, се завръща с нов сборник след много години, съчетаващ новите му разкази от последните години, и най-доброто от старите му, в една естетска обща конструкция.

От любимия ми "Ниневия" до най-новите му разкази, които съм публикувал в "Артизанин" и в "Любовта за напреднали". С прекрасните си романи, последният от които, "Мисия Туран", Алек някак си измести фокуса от блестящия си талант на разказвач на истории, с който спечели толкова много почитатели още с най-ранните си сборници с разкази, и когато преиздадохме преди години "Телесни плевели", неговите фантастични разкази, за много хора това беше истинско откритие. Ето възможност да се насладите на таланта му в цялото му великолепие.

"Анна Ин в гробниците на света" на Олга Токарчук

"Анна Ин в гробниците на света" на Олга Токарчук в превод на Крум Крумов - изд. ICU - това е книгата, която аз самия четох през всеки възможен миг, който успея да си открадна, сутрин и нощем, по време на Панаира на книгата. Очертава се като да ми бъде сред най-любимите на Олга Токарчук, а не е като да не обичам всички книги на нобеловия лауреат, дори още преди да бъде такъв. Разбира се, "Бегуни" и "Чувствителния разказвач" винаги ще имат място в сърцето ми.

"(Не)удобството на съществуването" на Лидия Димковска

"(Не)удобството на съществуването" на Лидия Димковска, преводач: Поли Муканова - издателство за поезия ДА. Най-после и поезията на Лидия Димковска излезе и на български език! След трите ѝ романа, вече можем да се насладим и на поезията на един от най-фините и уважавани поети на Балканите. Много се радвам, че и самата Лидия Димковска гостува в рамките на Софийския международен литературен фестивал.

"Домът на пчелите" на Цанко Лалев

"Домът на пчелите" на Цанко Лалев, изд. "Хермес" - вече няколко пъти писах за този дебютен роман на един от най-големите ни поети и автори за деца. Едно пътешествие, което увлича и деца, и възрастни, във времето и пространството, между измеренията и историята, красиво преплетени с приключения, митове, приказни същества, исторически, философски, религиозни и психологически мотиви. С наслада я прочетох, и препоръчвам.

"За книгите и четенето"

И "За книгите и четенето" на изд. "Колибри", в която с Анна Лазарова събрахме нашите лични истории за книгите и на още 40 автори и читатели, и един изкуствен интелект. Защото обичаме книгите. От Георги Господинов, Здравка Евтимова, Цочо Бояджиев, Кристин Димитрова, през Виктория Бешлийска, Георги Бърдаров, Мария Касимова-Моасе, журналисти като Зузи Аспарухова, Лора Инджова, Костадин Филипов, та до фигури като Кремена Кунева и Александрина Пендачанска, и най-младите - Рая Господинова, Камен Филипов и Яна Дамянова, която е само на 11 години, но вече е прочела стотици книги.

Тази книга е подарък за всеки четящ, но и все още неоткрил книгите, къща с хиляди прозорци, през които да погледнете към нови автори и светове. Книга, която вдъхновява да се чете и открива.

Коледа идва. "Любовта за напреднали" са книгите.