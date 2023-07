МААЕ още няма достъп до покривите на АЕЦ "Запорожие" да провери за мини

Експерти от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) все още не са получили достъп до покрива на окупираната от руската армия Запорожка атомна електроцентрала, където по украинска информация има данни за заложени мини. Това съобщи ръководителят на организацията Рафаел Гроси в петък. Той каза, че е поискал достъп за посещение на покривите на 3-ти и 4-ти енергоблок и е "съвсем сигурен", че Русия ще даде това разрешение. В същото време Гроси отбеляза, че става дума за "зона на активни военни действия" и в такива случаи разрешението може да отнеме "един или два дни".

Запорожката АЕЦ бе окупирана от Русия през март 2022 г., в първите седмици на войната в Украйна, което веднага породи опасност от ядрена авария. Достъпът, даден на представителите на МААЕ, бе ограничен, като руската страна се позова на мерки за сигурност.

"Нашите експерти получиха допълнителен достъп до обекта. Досега те не са видели никакви мини или експлозиви. Но все още се нуждаят от повече достъп, включително до покривите на трети и четвърти реактор и до части от турбинните зали", посочва агенцията в свое съобщение.

Гроси пък, завършвайки четиридневното си посещение в Япония, заяви в Токио, че неговата агенция напредва по въпроса с достъпа до АЕЦ "Запорожие", но са налице "някои ограничения".

"Водим нещо като разговор и аз настоявам да получа колкото се може по-голям достъп", каза Гроси в интервю за АП в Токио, като допълни, че има "незначително подобрение" на комуникацията.

"Оптимист съм, че ще успеем да се качим горе и да видим какво става", заяви той по адрес на покривите на Запорожката АЕЦ.

Междувременно нови снимки на Трети и Четвърти енергоблок на АЕЦ, направени от спътника Planet Labs и публикувани на 7 юли, показват неидентифицирани бели обекти, появили се на покрива. Снимките са заснети на 5 юли - ден след като украинският президент Володимир Зеленски заяви, че в централата може да са поставени експлозиви.

Two new satellite images show unidentified white shapes on top of Reactor 4 at the Zaporizhzhia nuclear plant https://t.co/Sz0qsA9rx7



Ситуацията в Запорожката АЕЦ, която е под контрола на руските военни, предизвиква безпокойство в целия свят. Киев и Москва взаимно се обвиняват в предстоящи провокации, включително взривяване на електростанцията, което би довело до колосална ядрена катастрофа.

Според Рафаел Гроси МААЕ има авариен план за различни сценарии на Запорожката АЕЦ и ясно разбиране какви механизми за аварийна готовност и реакция трябва да бъдат въведени, ако нещо се случи.

МААЕ поиска на 5 юли достъп до всички сгради на Запорожката АЕЦ в Украйна, за да се увери, че на обекта няма мини или експлозиви.

Преди това съветникът на украинския президент Михайло Подоляк коментира по адрес на Рафаел Гроси, че "този човек е напълно неефективен в ролята си да се справя с рискови фактори".

МААЕ има "ясни лостове за влияние" върху Русия, каза той пред украинска телевизия, цитиран от БТА. Според него натискът върху държавната ядрена корпорация "Росатом" би могъл да принуди Русия да се изтегли и да разчисти поставените от руските сили мини. В хода на разговора Подоляк говори за "клоунада" и се обърна към Гроси с израза "този човек".

От близо две седмици Украйна предупреждава за опасност от терористична атака срещу атомната електроцентрала. Гроси заяви в началото на седмицата във Виена, че Запорожката централа отново няма връзка с външния си главен електропровод и поради това е зависима от неотдавна възстановеното заместващо захранване чрез по-слаб електропровод.

В петък външното министерство на Украйна разпространи видеоклип, в който се описват три сценария, при които Русия може да превърне Запорожката АЕЦ в "мръсна бомба".

Мръсната бомба е "смес от експлозиви, като динамит, с радиоактивен прах или гранули". Когато динамитът или други взривни вещества се задействат, взривът разнася радиоактивен материал в околността.

Русия контролира атомната електроцентрала от март миналата година и наскоро се появиха слухове, че нейните сили са поставили експлозиви на върха на две от сградите на енергоблока.

Украйна публикува видеото след като редица ядрени експерти заявиха, че експлозията в централата не представлява реален радиологичен риск извън територията на съоръжението.

For the first time in history, an invading army captured a nuclear power plant. A Ukrainian facility with 6 nuclear reactors is controlled by Russia.

Here are three scenarios of how Russia can transform this facility into a «dirty bomb» — or worse.



Video by @United24media pic.twitter.com/Y7tLKJq0vc