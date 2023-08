Мъск маха заглавията от новините в бившата Twitter, сега Х

Социалната мрежа Х, която доскоро бе известна като Twitter, ще промени моделът, по която в нея се публикуват връзки медийни новини.

Те вече няма да имат заглавия, съобщиха информационните агенции.

"Идеята идва директно от мен. Това значително ще подобри естетиката", каза собственикът на мрежата Илън Мъск пред "Fortune".

Example via @yashar of what the new design could look like.



Left: Current

Right: New design (projected) pic.twitter.com/tnA69PP2Mj