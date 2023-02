Мъск "назначи" куче за главен изпълнителен директор на Twitter

Американският предприемач Илон Мъск е "назначил" нов главен изпълнителен директор на Twitter - на поста е назначено куче от породата шиба ину. Самият Мъск обяви това на страницата си в социалната мрежа.

"Новият главен изпълнителен директор на Twitter е страхотен. Много по-добър е от предишния!", написа Мъск под публикувана снимка на кучето в стола на главния изпълнителен директор на компанията.

The new CEO of Twitter is amazing pic.twitter.com/yBqWFUDIQH