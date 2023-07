Мъск преименува Twitter на Х и уби логото със синята птица

Twitter премахна известната синя птичка от бранда и логото си, заменейки я с "X".

Новият бял Х на черен фон замени синята птичка в десктоп версията на социалната мрежа, но все още не се е появил в мобилното приложение.

"Туитовете" също ще бъдат заменени, според собственика на Twitter Илон Мъск, а публикациите ще се наричат "Х".

Милиардерът смени профилната си снимка с новото лого и добави "X.com" към биографията си в Twitter.

Мъск иска да създаде "суперприложение", наречено X - неговата визия за нов вид социална медийна платформа, за чието създаване той говори от месеци.

В неделя милиардерът заяви, че възнамерява да промени логото на Twitter: "И скоро ще се сбогуваме с бранда Twitter и постепенно с всички птички."

Илон Мъск и новият главен изпълнителен директор на Twitter Линда Якарино представиха в понеделник новия бял знак "Х" на черен фон.

"Х" е тук! Да го направим!", туитна Якарино, пускайки и снимка на логото, проектирано на сградата, където се помещават офисите на компанията в Сан Франциско.

Засега синята птичка все още се вижда в платформата.

Мъск заяви в неделя, че е провел допитване сред милионите си последователи дали биха одобрили промяна на цветовата схема на платформата от синьо в черно.

Той постна снимка на стилизиран символ "Х"на фона на черен космос, споменавайки "временно Х лого".

По-рано Мъск съобщи, че домейнът "Х.com" вече автоматично ще пренасочва потребителите към Twitter

Линда Якарино написа, че платформата е променила начина, по който общуваме, а "сега X ще отиде още по-далеч, трансформирайки глобалния градски площад".

Отстранената от логото синя птица се нарича Лари – име, което е почит към баскетболната звезда и легенда на Бостън Селтикс Лари Бърд, обясни съоснователят на Twitter Биз Стоун през 2011 г.

Маса потребители възроптаха в Twitter срещу смяната на логото. Сред тях е и Мартин Грасър, който го е проектирал през 2012 г.

"Днес се сбогуваме с тази велика синя птица", каза той. По-късно туитът беше споделен от Джак Дорси, най-известният съосновател на Twitter, с емотиконка на коза, която означава "най-великият на всички времена".

We liked using a circles to construct our drawings, it felt like the bird should have an underlying neutrality and simplicity about it pic.twitter.com/ir1apIsVf5