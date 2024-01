Международна коалиция срещу забраната на Израел и Египет за достъп на журналисти до Газа

Международна коалиция от журналистически организации се обяви срещу забраната на Израел и Египет за допуск на чуждестранни журналисти до ивицата Газа с цел отразяване на войната между Израел и "Хамас".

18 организации, включително международната "Асоциация на европейските журналисти", изпратиха съвместно писмо до върховния представител на ЕС по външната политика и сигурността Жозеп Борел, призовавайки го също да поиска правата на журналистите да бъдат зачитани по време на войната. До момента в конфликта (след 7 октомври 2023 г.) са убити най-малко 83 журналисти и медийни служители, от които 76 палестински и трима ливански журналисти. В почти всички случаи това е сторено от Израелските отбранителни сили (IDF), според Комитета за защита на журналистите (CPJ).

В края на декември пък Асоциацията на чуждестранната преса, която представлява около 370 журналисти от около 130 медии, подаде в Йерусалим петиция до Върховния съд на Израел с искане за незабавен достъп на международните медии до ивицата Газа. Асоциацията заяви, че е изпратила множество искания до правителството на Израел за получаване на достъп, но не е получила отговор.

Mediapool публикува пълния текст на писмото на коалицията от журналистически организации до Жозеп Борел. У нас петицията бе разпространена от "Асоциацията на европейските журналисти - България":

ПИСМО

до г-н Жозеп Борел Фонтелес, върховен представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, зам.-председател на Европейската комисия

Относно: Защита на журналистите и свободата на пресата във войната между Израел и Хамас

Уважаеми г-н Върховен представител,

Към днешна дата най-малко 83 журналисти и медийни служители бяха убити в Израел, Газа и Ливан на фона на военни действия между израелските сили и палестински и ливански въоръжени групи след 7 октомври, когато водени от Хамас бойци извършиха ужасяващи атаки и взеха заложници в Израел. Убийството на толкова много журналисти за толкова кратък период от време е безпрецедентно. Това има очевидни и дълбоки последици за способността на обществеността, включително гражданите на Европейския съюз, да бъде информирано за конфликт, който има местни, регионални и глобални последствия. Пишем ви с молба да действате незабавно и решително за подобряване на условията за безопасно и неограничено отразяване на военните действия.

Според Комитета за защита на журналистите (CPJ) повече журналисти са били убити през първите 10 седмици от военните действия, отколкото някога са били убити в една страна за цяла година.

Четирима израелски журналисти бяха убити при нападението на Хамас на 7 октомври, а най-малко 76 палестински и трима ливански журналисти са убити оттогава, в почти всички случаи от Израелските отбранителни сили (IDF), според CPJ.

Има все повече доказателства, че в някои случаи е възможно IDF умишлено да са набелязали тези журналисти. Достоверни доклади на правозащитни и медийни организации сочат, че ударите на IDF в Южен Ливан на 13 октомври, при които беше убит журналистът на Reuters Исам Абдала и бяха ранени шестима други журналисти от Reuters, Al Jazeera и Agence France-Presse, са били незаконни и очевидно умишлени.* IDF също така признаха, че умишлено са атакували кола, в която са пътували журналисти на 7 януари, убивайки двама от тях и тежко ранявайки трети.

В най-малко два други случая журналисти съобщават, че са получили заплахи от израелски служители и офицери от IDF, преди членове на техните семейства да бъдат убити в Газа. Разбира се, целенасоченото или безразборно убийство на журналисти, ако е извършено умишлено или по непредпазливост, е военно престъпление и Международният наказателен съд заявява, че ще разследва съобщенията за военни престъпления, извършени срещу журналисти в Газа.

Журналистите, отразяващи войната, се борят с предизвикателства отвъд постоянния риск от смърт. Тези предизвикателства включват отказа на Израел и Египет да позволят достъп на международни журналисти до Газа, освен под израелски военен ескорт (и дори тогава има ограничения за отразяването)**, прекъсванията на интернет пречат на новини и свидетелства от Газа да достигнат до външния свят, също и произволното задържане, тормоз и сплашване. В допълнение, израелското правителство изисква от медиите в Израел да представят за преглед почти всички подробни репортажи за войната в т.нар. бюро „Цензура“, като същевременно забранява репортажите по значими теми от обществен интерес, свързани с войната в Газа. Това бюро също така действа срещу местната преса, например като заплашва да отмъсти на най-стария вестник в страната Haaretz заради отразяването му на войната и заплашва да затвори местните бюра на чуждестранни информационни агенции.

Европейският съюз описва взаимодействието си с Израел като „едни от най-широкообхватните и дълбоки отношения, на които ЕС се радва с която и да е трета страна в света“. Като такъв, Европейският съюз ще бъде оценен по това как тези отношения могат да гарантират, че всички страни в конфликта спазват международното право, включително защитата на журналисти. Те са и цивилни граждани, които трябва да могат свободно и безопасно да докладват за всеки аспект от конфликта. Ето защо бихме ви призовали да:

● поискате публично всички страни във въоръжения конфликт да зачитат правото на журналистите да отразяват военните действия; да гарантират безопасността на журналистите; да позволят на всички журналисти, които искат да се евакуират от Газа, да го направят; незабавно да се откажат от безразборните и умишлени убийства на журналисти; да разследват щателно всички нападения срещу журналисти; да потърсят отговорност от лицата, за които се установи, че са отговорни за такива действия.

● изискате от Израел и Египет да осигурят на международните журналисти независим достъп до Газа, а Израел да прекрати прекъсванията на комуникациите и да предприеме всички необходими стъпки, за да гарантира безопасността на журналистите, допуснати до Газа, както и на тези, които вече работят там.

● изискате от Израел да разреши внасянето на лични предпазни средства и материали, използвани за събиране на новини, като каски, бронирани жилетки, зарядни устройства за телефони, eSIM карти и лаптопи, на репортери в Газа и Западния бряг.

● поискате подкрепа за бързи, прозрачни и независими разследвания на убийствата на всички журналисти и прекратяване на дългогодишния модел на безнаказаност при убийствата на журналисти от страна на IDF.

Благодарим за вашето внимание към тези въпроси.

Подписи:

Access Now

ARTICLE 19: Global Campaign for Free Expression (ARTICLE19)

Association of European Journalists (AEJ)

Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)

Committee to Protect Journalists (CPJ)

DEMAS – Association for Democracy Assistance and Human Rights European Federation of Journalists (EFJ)

Free Press Unlimited (FPU)

Index on Censorship

International Federation for Human Rights (FIDH)

International Press Institute (IPI)

Media Diversity Institute (MDI)

OBC Transeuropa (OBCT)

PEN International

Public Media Alliance (PMA)

Rory Peck Trust (RPT)

South East Europe Media Organisation (SEEMO)

The Daphne Caruana Galizia Foundation

*Журналисти са били обект на целенасочени атаки от IDF и преди 7 октомври, както в случая с американската журналистка Ширин Абу Акле, чието убийство е обект на текущо разследване на Министерството на правосъдието. Вижте доклад на CPJ, който не открива доказателства за търсене на отговорност за убийствата на журналисти, извършени от израелските военни през последните две десетилетия, Комитет за защита на журналистите (9 май 2023 г.).

**Доколкото ни е известно, Клариса Уорд от CNN е единствената международна журналистка, която успешно е избегнала забраната за журналисти да влизат в Газа от началото на конфликта. Вижте Клара Абернейти, „Клариса Уорд от CNN, която влиза в Газа в нарушение на забраната“, Press Gazette (14 декември 2023 г.).