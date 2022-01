Нападателят в синагогата в Тексас е бил британски гражданин

Британското министерство на външните работи на практика потвърди, че мъжът, взел заложници в синагога в американския град Коливил, щата Тексас, е имал британско гражданство, предаде Ройтерс.

"Знаем за загинал британец в Тексас", каза Форин офис, без да посочи изрично, че става дума за похитителя. Британското външно министерство каза това, помолено да коментира информация на британската телевизия Скай нюз, че стрелецът е бил британски гражданин. Все още няма информация за самоличността му.

Вчера вечерта американски телевизии съобщиха, че мъж е прекъснал службата и е взел четирима души за заложници в синагога в Коливил, Тексас. Кризата продължи продължи повече от десет часа. Сред заложниците няма пострадали, нападателят е мъртъв, съобщи полицията.

Службата в синагогата е била предавана на живо във Фейсбук. В първите няколко часа на драмата, преди онлайн излъчването на бъде прекъснато, се чува, че мъжът говори с някого за религия и за сестра си.

Американски служител каза за телевизия Ей Би Си, че мъжът е твърдял, че е брат на пакистанската невробиоложка Афия Сидики, осъдена за тероризъм в САЩ и изтърпяваща присъда от 86 години затвор в център за затворници със здравни и психически проблеми в щата Тексас. Сидики бе осъдена за опит за убийството на американски военни през 2010 г. и заподозряна за връзки с Ал Каида. Мъжът искал тя да бъде освободена.

