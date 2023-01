Напрежение между Турция и Швеция след изгарянето на Корана в Стокхолм

Сериозна криза в отношенията между Швеция и Турция заплашва да блокира дългосрочно разширяването на НАТО. Конкретният повод е публична демонстрация на крайнодесен датски екстремист, който изгори Корана пред турското посолство в Стокхолм.

Още преди това турският външен министър Мевлют Чавушоглу призова шведските власти да не позволяват провеждането на протеста, защото бе ясно какво ще се случи. Десният екстремист Расмус Палудан, който е лидер на партия в Дания, получи разрешение да проведе демонстрация пред турското посолство в Стокхолм, предизвиквайки гнева на Турция.

Палудан анонсира намерението си публично "изгори Корана" пред посолството. В събота следобед бяха разпространи видеоклипове в Туитър, от които се вижда, че той е изпълнил заканата си.

Danish racist politician Rasmus Paludan burned the Holy Quran under security measures in front of the Turkish Embassy in Sweden.



Türkiye condemned the despicable attack in the strongest terms. pic.twitter.com/AOrEgCt5Yj — Clash Report (@clashreport) January 21, 2023

“Разрешението е дадено на този човек, въпреки всички наши предупреждения. Това скверно действие ще се извърши около 16 часа турско време (15 часа българско време), надявам се, че шведските власти ще вземат необходимите мерки дотогава и няма да позволят това да се случи“, каза Чавушоглу пред репортери.

Той допълни, че протестът не може да бъде определен като израз на свободата на словото.

Турският министър на отбраната Хулуси Акар съобщи, че планираното за 27 януари посещение на шведския му колега Пол Йонсон в Анкара е отменено заради антитурските протести в Стокхолм.

Йонсон написа в Туитър, че е разговарял с Акар в петък на срещата на министрите на отбраната във военновъздушната база Рамщайн. Той каза, че двамата министри са се съгласили за отлагане на срещата

"Отношенията с Турция са много важни за Швеция и ние очакваме с нетърпение да продължим диалога по общи въпроси на сигурността и отбраната на по-късна дата“, написа Йонсон.

Швеция се готви за няколко демонстрации този уикенд. Едновременно ще има протести на протурски и прокюрдски групировки в шведската столица, съобщава Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

В петък властите Анкара привикаха шведския посланик заради разрешението на властите за протеста,на който се очаква да бъде “изгорен Корана“.

Турция отказва да одобри кандидатурите на Швеция и Финландия за членство в НАТО. За приемането на двете страни в алианса е необходимо одобрението на всички държави членки. Турция казва, че Швеция трябва да предприеме твърди действия срещу кюрдски и други организации, които Анкара смята за терористични.

Швеция уверява Турция, че няма да допусне каквито и да било терористични групи на своя земя. Но прокюрдски и антинатовски организации усложняват ситуацията за шведското правителство, провеждайки антитурски демонстрации, разгневяващи турското правителство. Миналата седмица чучело на турския президент Реджеп Тайип Ердоган беше обесено пред кметството на Стокхолм.