Недостиг на гориво е прекратил доставките на хуманитарна помощ в Газа

Недостигът на гориво е прекратил доставките на хуманитарна помощ за Газа. Това бе съобщено от службата на ООН за координиране на хуманитарната помощ в четвъртък, предаде ДПА.

Още в понеделник от ООН заявиха, че в близките дни техният резерв от гориво ще се изчерпи и това ще попречи да се получи и разпредели необходимата помощ, пише The New York Times.

Очакванията бяха, че горивото ще свърши още във вторник. Заради липста на гориво предвидените помощи, които са складирани в южната част на ивицата Газа, не могат да бъдат доставени до палестинското население.

В свое изявление службата заяви, че "предвид факта, че складовете са пълни, агенцията на ООН за бежанци няма как да приема повече хуманитарни доставки".

В сряда за първи път от началото на войната между Израел и "Хамас“ цистерна получи разрешение да премине в анклава. В нея са били натоварени около 23 000 литра гориво, но не е имало достатъчно време, за да се заредят камионите, превозващи стоките до палестинците. Поради тази причина сега складовете са пълни.

Според координатора на ООН по въпросите на хуманитарната помощ Мартин Грифитс са необходими най-малко около 200 000 литра гориво. Той отправи призив за хуманитарно решение на кризата в своя акаунт в X (доскоро Twitter).

The carnage in #Gaza cannot be allowed to continue. We keep on seeing new levels of horror every single day.

The warring parties must agree to a humanitarian ceasefire and stop the fighting.

Our comprehensive plan to act before it is too late: https://t.co/sxdWZZOENd