Отложиха изстрелването на ракетата на SpaceX на Илон Мъск

Отложиха изстрелването на ракетата Starship на SpaceX на Илон Мъск минути преди старта, съобщава Би Би Си.

Като причина за отложеното изстрелване на високата 120 метра ракетна система Starship ("Старшип") бе посочен проблем с налягането в първата ѝ степен. Илон Мъск обяви в профила си в Twitter, че една от клапите за налягане е "била замръзнала".

Cryogenic propellant load of Starship is underway, liftoff in T minus 1 hour