Първият софийски общинар на "Възраждане" се популяризира с пистолет и селфи от тоалетна

Слабо известният до момента общински съветник, зам.-председател на Столичния общински съвет и председател на комисията по обществен ред Борислав Иванов вероятно ще се прости с ръководните си постове в местната власт. Причината са неговите неуместни прояви от последните дни. Видимото му активиране към зрелищни демонстрации и откровен циркаджилък започна след съобщението му, че преминава от партия "Атака", с чиято листа влезе в общинския съвет, към партията на Костадин Костадинов "Възраждане", която вече е парламентарна.

Оставката на Иванов като зам.-председател на съвета и председател на комисията по обществен ред и сигурност беше поискана от председателя на местния парламент Георги Георгиев (ГЕРБ-СДС) и от групата на "Демократична България". Поведението му беше осъдено и от Борис Бонев ("Спаси София"), с когото Иванов започна да се заяжда във фейсбук, вероятно за да се покаже "достоен" за доверието на новата си партия.

Самият Иванов заяви пред БТА, че е готов да се откаже от ръководните си постове в общинския съвет.

Досегашната работата на Борислав Иванов в общинския съвет не блестеше с идеи и предложения. Преди седмица той обяви от трибуната на местния парламент, че вече не припознава "Атака" като своя партия и иска да влезе в редиците на "Възраждане", ако от там го приемат.

Очевидно предложението му е било прието от Костадин Костадинов и в сряда, 12 октомври, двамата се появиха рамо до рамо на протест пред сградата на Столична община. Режисираната демонстрация предхождаше организиран от "Спаси София" протест за оставката на кмета Йорданка Фандъкова (ГЕРБ). След това Иванов се опита да свали знамето на Украйна, което е окачено на фасадата на Столична община като символ на съпричастност с украинския народ.



Борислав Иванов и Костадин Костадинов бяха заедно на протеста на "Възраждане" пред общината в сряда. Сн. БГНЕС

След проявите на Иванов и реакцията срещу тях в четвъртък от "Възраждане" пуснаха съобщение, че "Борислав Иванов не е подавал молба за членство в деловодството на "Възраждане". "Ако такава бъде подадена от него, то същата ще бъде разгледана от националното ръководство в едномесечен срок, както е посочено в устава на политическата организация", посочват от "Възраждане". От партията уточняват, че всички действия на Борислав Иванов от четвъртък са изцяло негова инициатива и не са съгласувани нито със софийското, нито с националното ръководство на партията. Не се посочва обаче защо лидерът на партията Костадин Костадинов и привърженици на формацията бяха заедно с Иванов в сряда пред общината с искане да се свали украинското знаме от фасадата на сградата.

Според публично изявление на Иванов от преди седмица той не е бил член и на "Атака", чиито общински съветник беше до скоро.

"I'm the system" и селфи с маска пред тоалетната

Опитите на Иванов да привлече вниманието продължиха с публикации във фейсбук страницата му. В сряда вечерта той пусна снимка от една от заседателните зали на общинския съвет, до която достъп имат всички общинари. На нея се вижда монитор, използван от съветниците, на който "грее" лика на лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов, проектиран от телефона на Иванов. Текстът към снимката е "System is shut down! I'm the system . Търси се пиратско знаме под наем?".

От администрацията на СОС обясниха, че въпросният монитор може да се ползва от общинарите и не е част от информационната система на общината и на съвета.

В четвъртък активностите на Иванов продължиха с негово селфи от балкона на сградата на Столична община, на което зад гърба му се виждат знамената на ЕС, на София и на Украйна. Текстът към фотото е " Ще го сваля, когато искам Аз, не когато Вие го дадете ! Госпожо кмет, моля идвайте навреме на работа !".

По-късно от общината обясниха, че Иванов е направил снимката, след като влязъл при сътрудничката на кмета и поискал да излезе на балкона. Служителката го пуснала, той се снимал и си тръгнал.

Фейсбук публикациите на зам.-председателя на общинския съвет от последните дни включат доста нападки към колегата му Борис Бонев от "Спаси София", в които Иванов го нарича гей и го кани на дебати с бухалка в ръка и на "танц със саби" на фона на снимка с белезници и пистолети.

Току-що приетият в редиците на "Възраждане" общинар е решил да демонстрира и сексуалната си ориентация с подобаваща снимка – селфи в огледалото на тоалетната в общината, на което той позира нахлузил маска, а над главата му се виждат надписите "Жени" и "Мъже". Иванов казва, че избира „Жени“-те.

Реакции

"Освен председател на Столичния общински съвет, аз съм юрист и университетски преподавател по право. Намирам за недопустимо поведението от вчера и днес на зам.-председателя на общинския съвет Борислав Иванов, който наскоро заяви желанието си за присъединяване към ПП "Възраждане". Затова вече внесох доклад с искане за оставката му като заместник-председател на съвета и като председател на комисията по обществен ред и сигурност. Правото стои над всички нас и всяко посегателство върху него не може и няма да остане без санкция, поне докато това зависи от мен", коментира председателят на общинския съвет Георги Георгиев.

По-късно и от ГЕРБ разпространиха позиция по темата. В нея се осъжда поведението на Иванов. "В борбата за общественото внимание прекалено често виждаме прояви на лош вкус и възмутително поведение. И докато това е прийом, който някои политици и кандидати за такива използват, за да бъдат забелязани и да отчетат активност, когато прекрачат границата на закона, те трябва да понесат своята отговорност. Вандализмът и хулиганството не са и не могат да бъдат политически актове. Те са престъпление", пише в позицията.

Изразява се надежда, че "на местните избори след година софиянци също ще реагират подобаващо и няма да допуснат в тази институция да намерят място безочието и грубото погазване на закона, при това в защита на един диктатор и неговите престъпления в Украйна, се отбелязва в позицията".

От "Демократична България" също поискаха оставката на Иванов заради "хулигански прояви в сградата на Столична община".

"Тази сутрин заместник-председателят на Столичен общински съвет и председател на комисията по Обществен ред и сигурност Борислав Иванов е извършил действия, които са в пълно противоречие с отговорността му като общински съветник и част от ръководството на СОС и Столична община", посочва в позиция ДБ и приканва Борислав Иванов да подаде оставка и като общински съветник.

"Извършеното от него - влизане като маскиран престъпник, нахлуване в кабинета на кмета, нелегално проникване в компютрите на Столична община, сваляне на знамето на Украйна от фасадата на сградата, поставено там с решение на СОС, е толкова абсурдно, че предизвиква съмнения за неговото психично състояние и възможност да изпълнява задълженията си, за които е избран", смятат общинарите от ДБ.

"За нас това е и пореден пример по какъв начин партия "Възраждане" разбира участието си в политическия и обществен живот на София и България. А именно - да генерира постоянни скандали, които в конкретния случай излизат не само извън рамките на добрия тон, а представляват саботаж на устоите на местното самоуправление. И за да бъде още по-абсурдна ситуацията, имаме случай, когато председател на комисията по Обществен ред и сигурност извършва хулигански прояви в сградата на Столична община", се казва още в позицията. Призовава се и групата на "Патриоти за София"( "Атака" и ВМРО), да отстранят Иванов от редиците си.

"Патриотите" до момента са неофициален партньор на ГЕРБ в управлението на града, след като двете формации управляваха заедно в последното правителство на Бойко Борисов.

По този повод ДБ призова групата на ГЕРБ "да преосмисли дали софиянци са им дали доверие да управляват столицата в коалиция с политици, които нямат елементарно уважение към правовия ред и които с цел евтино трупане на популярност са готови да рушат основите на цивилизованото общество и държава".

"Ето с такива управляват София ГЕРБ и Фандъкова! Общинският съветник, зам.-председател на СОС и председател на комисията по обществен ред и сигурност влиза с оръжие в общината, отправя закани, снима се с маска като престъпник... Едва след като подадохме сигнал на 112, пистолетите му бяха конфискувани, което отприщи десетки публикации насочени срещу Борис Бонев, включително в късните часове на нощта", написа в социалната мрежа и Борис Бонев.

"Ясно е, че циркаджийските изпълнения точно вчера, в деня на протеста за оставка на Фандъкова, не са случайни. ГЕРБ отдавна са доказали, че нямат червени линии и целта им е да са на власт на всяка цена - за да могат усвояването и сделките да не спират. Но нека софиянци прогледнат с кого управляват "евроатлантиците"!", пише още той.

Дар за Костадин Костадинов

По-късно Борислав Иванов заяви пред БТА, че ще се оттегли от ръководните си постове в общинския съвет. Коментира и, че не е редно да сваля знамето на Украйна от фасадата на общината, но го правел "принципно".

"Не съм против знамето, не съм против Украйна, считам за нередно флаг на чужда държава да виси от балкона на кмета на Столичната община", заяви Иванов. Той припомни, че още, когато мнозинството в СОС взе решението за поставяне на знамето, той не е застанал нито срещу украинската, нито срещу руската държава и е казал, че не е мястото в общинския съвет ощинарите да изразяват мнението си по външнополитически въпроси и да слагат разделителни линии между хората. По думите му това трябва да се прави в Народното събрание.

Иванов съобщи, че другата сряда ще занесе украинското знаме на първото заседание на парламента, "чинно сгънато" и ще го поднесе на Костадин Костадинов, лидерът на "Възраждане", за да може "той символично да го занесе на посланика на Украйна и да покаже, че не сме против Украйна, ценим техните символи, но сме против окачването му на фасадата на Столичната община". До момента Иванов не е успял да свали знамето на Украйна, което виси на фасадата на общината.