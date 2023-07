Почина басистът, певец и съосновател на "Ийгълс" Ранди Майснър

Американският басист, певец и съосновател на рок групата "Ийгълс" – Ранди Майснър, почина на 77-годишна възраст, предадоха световните осведомителни агенции в петък.

Смъртта му е настъпила в сряда вечерта в Лос Анджелис в резултат на усложнения от хронична обструктивна белодробна болест, се казва в съобщение на сайта на рок бандата.

"Ранди беше неразделна част от "Игълс" и допринесе за ранния успех на групата", се казва в публикацията. "Неговият вокален диапазон беше изумителен, както се вижда от характерната му балада "Take It to the Limit".

В тази песен от 1971 г. той изпълнява водещите вокали, а също така е неин съавтор сред авторите на парчетата от едноименния албум. Съществен принос има и в мегахита на групата "Хотел Калифорния" и едноименния албум от 1975 г., който се превърна в най-продаваните на всички времена.

Година по-късно обаче той напуска групата.

"Ийгълс" е една от най-успешните групи в историята с продадени над 150 млн. албума в света и е представена в Залата на славата на рокендрола през 1998 г.

Мелодичните бас линии и фалцентият глас на Майснър са част от първите пет албума на "Ийгълс" - Eagles, Desperado, On The Border, One of These Nights and Hotel California.

Майснър (в средата) с колегите си от "Ийгълс", сн. GettyImages

Роден във фермерско семейство в Небраска през 1946 г., той се мести в Калифорния, където свири с Stone Canyon Band и Poco, преди да основе "Ийгълс" през 1971 г. с Дон Хенли, Глен Фрей и Бърни Лийдън.

Славата, който обаче спохожда групата, го кара да не се чувства комфортно.

"Винаги съм бил някак срамежлив", каза той в интервю за Rolling Stone през 2013 г., добавяйки, че предпочита да бъде "извън светлината на прожекторите“.

След скандал, че е отказал да изпее песента на живо по време на удължен бис на концерт в Ноксвил, Майснер напуска групата с обяснението, че е изтощен, и е заменен от Тимъти Б. Шмит.

Той беше изключен и от турнето, за което бандата се събра през 1994 г., но се появи до колегите си през 1998 г. за церемонията по въвеждането им в Ню Йорк в Залата на славата на рокендрола.

Майснер отхвърля предложението на останалите от "Ийгълс" да се включи в световното им турне през 2013 г. Причината е влошеното му здраве.

Като солов изпълнител Майснер имаше хитове като Hearts on Fire и Deep Inside My Heart и също така свири на записи на други изпълнители.