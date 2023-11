Почина и вторият пациент с присадено свинско сърце

Вторият пациент, на който беше трансплантирано сърце от прасе, почина шест седмици след експерименталната операция.

58-годишният Лорънс Фосет умираше от сърдечна недостатъчност и не отговаряше на условията за традиционна сърдечна трансплантация, когато му беше присадено генетично модифицираното свинско сърце на 20 септември.

Според Медицинския факултет на Университета в Мериленд сърцето е изглеждало здраво през първия месец, но през последните дни е започнало да показва признаци на отхвърляне. Фосет е починал в понеделник, съобщи NBCnews.

В изявление, публикувано от болницата, съпругата на Фосет – Ан споделя, че той е бил наясно с краткото време, което му остава и е искал да го удължи максимално, за да прекара повече време със своето семейство. Той никога не си е представял, че ще оцелее толкова дълго.

