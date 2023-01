Почина легендарният грузински актьор и певец Вахтанг Кикабидзе

Легендарният грузински актьор, певец и режисьор Вахтанг Кикабидзе напусна този свят на 84 години на 15 януари, предадоха световните агенции.

Той има десетки роли в грузинското и съветското кино, но става известен с превъплъщението му в образа на Валико Мизандари във филма "Мимино" на друг знаменит грузинец Георгий Данелия.

През 2008 г. след нахлуването на Русия в Грузия той се отказа от руския орден на Дружбата и престана с изявите на руска сцена.

Кикабидзе беше открит противник на руското нахлуване в Украйна. Наскоро сподели, че е прехвърлил всичките си спестявания във фонд за подпомагане на Украйна.

На парламентарните избори през 2020 г. оглави листа на партията на бившия грузински президент Михаил Саакашвили - "Единно национално движение", и стана депутат в грузинския парламент.

Пътят

Вахтанг Константинович Кикабидзе е роден на 19 юли 1938 г. в Тбилиси. Баща му - Константин Кикабидзе, работи като журналист, а майка му Манана Багратиони е професионална певица.

След като завършва училище, постъпва в Тбилиския държавен университет. Напуска го през втората си година на обучение. През 1959 г. влиза във Филхармонията на Тбилиси. След това учи в Тбилиския държавен институт за чужди езици, но също не го завършва.

През 1966 г. Кикабидзе за първи път участва в музикалната комедия "Среща в планината", режисирана от Николай Санишвили.

Три години по-късно режисьорът Георгий Данелия го кани да изиграе главната роля на младия лекар Бенджамин Глонти в неговата трагикомедия "Не тъгувай!". Това му носи наградата за най-добра мъжка роля на филмовия конкурс в Картахена през 1970 г.

Една от най-известните роли на Кикабидзе е тази на Валико Мизандари в "Мимино" - друг филм на приятеля му Данелия.

През дългата си кариера той изиграва повече от 20 роли в съветското и грузинското кино.

През 1973 г. участва в "Мелодии от Верайския квартал" (режисьор - Г. Шенгелая). През 1981 г. снима по свой сценарий филма "Бъди здрав, скъпи" - комедия в четири новели, получила награда "Гран При" в Габрово през 1983 г. Две години по-късно снима филма "Мъже и всички останали", където играе главната роля. През 1984 г. участва в "ТАСС е упълномощена да заяви", за който получава наградата на КГБ.

Освен с кариерата си на актьор, Кикабидзе е известен певец. От 1967 г. той е солист на ансамбъл "Орера", а по-късно изнася и солови концерти. Едни от най-популярните му песни са "Чито грито", "Моите години - моето богатство".

През 1978 г. става лауреат на Държавната награда на СССР. През 1980 г. е удостоен със званието на народен артист на Грузия, а през 2013 г. става заслужил артист на Украйна.

От 1996 г. е вписан в международния справочник Who is Who.

"Приятелят, който винаги беше там"

След руската атака срещу Грузия през август 2008 г. актьорът прекратява изявите си на руска сцена и спира с посещенията в "империята на Путин". Отказва се и от руския орден на дружбата.

Кикабидзе остро осъди и вероломното нападение на Русия срещу в Украйна на 24 февруари 2022 г.,

През 2015 г. той изнесе самостоятелен концерт в Киев, а през юли 2022 г. организира концерт в Батуми, като средствата от продажбата на билети изпрати в помощ на 26-а артилерийска бригада.

След кончината му украинският президент Володимир Зеленски написа в канала си в "Телеграм": "Вахтанг Кикабидзе. Приятел, който винаги беше там. Велик човек от велик народ. Легенда, по която всички се равнявахме. Светла памет на артиста и съболезнования на близките му."

"Вахтанг беше голям приятел на Украйна. Почивай в мир, човек на светлината", написа Андрий Йермак, началник на кабинета на президента на Украйна, в "Туитър".

Известният руски журналист, музикален критик и телевизионен и радио водещ Артьом Троицки написа: "Вечна любов и вечна памет. Имах честта да общувам с него. Невероятен."

Живеещият в Шотландия азербайджански политически коментатор и фотограф Фуад Алакбаров заяви: "Той беше обичан в Азербайджан, Украйна, Беларус и други страни. Той недвусмислено осъди действията на Кремъл в родната си Грузия и Украйна. Почивай в мир, Буба."

Журналистката от "Ехото на Москва" Ксения Ларина коментира: "Кикабидзе каза, че в един от последните си разговори с Данелия, когато вече беше напълно болен, каза по телефона: "Вероятно ще си тръгна скоро". Казах му, че ти и аз трябва да си тръгнем заедно, а той ми отговори: "Аз съм с осем години по-възрастен от теб, но помни: "Когато и ти минеш през портите на Свети Петър, аз ще те чакам от дясната страна с две въдици." Даниелия почина на 4 април 2019. Не вярвам в задгробния живот, но си представям тази среща. Може би някой дори ще я снима за нас."

Руският икономист и опозиционен политик Владислав Иноземцев написа: "Каква огромна загуба ... На кого ни оставяте, велик Вахтанг Константинович?! Времето на такъв ужас се сменя с епоха, която помним от ранна възраст?! Вие - почивате в мир, но ние - поне някаква надежда да се надяваме на по-добро."

Журналистът от "Гласът на Америка" Данил Галперович каза: "В детството си слушах плочата на ансамбъл "Орера" непрестанно. На корицата беше Кикабидзе - най-смешният и най-малко разпознаваем, но той пее толкова красиво, че на 5-годишна възраст ми се искаше да съм голям и да пея по същия начин. Той пееше на турски песента "Пиян съм от любов", и тази песен може да я слушаш винаги. А после, завинаги "Не тъгувай!" - един от най-добрите филми на човечеството. Вахтанг Константинович, благодаря ви, вечна ви памет и почивайте в мир."