Полиция прекрати "интифадата" в Колумбийския университет

Полицейски щурм и арести. Така завърши окупацията на сграда в кампуса на Колумбийския университет в Ню Йорк. Ден по-рано "Хамилтън хол" бе блокирана от протестиращи в подкрепа на Палестина. Те развяха плакат с надпис "интифада" и скандираха за свобода на палестинските територии, които от месеци са подложени на атаки от страна на израелската армия. Те започнаха след нападение на терористичната организация "Хамас" срещу Израел миналия октомври.

Полицаи, оборудвани за борба с масови безредици, са влезли в окупираната административна сграда късно вечерта във вторник, съобщиха световните агенции. По данни на CNN служителите на реда са използвали шокови гранати. Кадри показаха как полицаи влизат през един от прозорците на сградата, използвайки стълба на пожарна кола. Според различни източници по този начин са влезли около 50 служители на реда.

#HAPPENINGNOW: @Columbia has requested our assistance to take back their campus, which has seen disturbing acts of violence, forms of intimidation & destruction of property. @NYPDnews is dispersing the unlawful encampment and persons barricaded inside of university buildings… pic.twitter.com/gQUzXDUlFe