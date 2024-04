"Интифада": Пропалестинските протестиращи в Колумбийския университет презвеха академична сграда

Протестиращите в Колумбийския университет, епицентър на антиизраелските протести, които разтърсиха колежите в САЩ, нахлуха във вторник в сграда в кампуса на училището от Бръшляновата лига в Ню Йорк, барикадираха се вътре и развяха от прозореца плакат с надпис "Интифада".

Видеозаписи и снимки от "Хамилтън Хол" показват как човек разбива прозорец с чук.

Вратите на академичната сграда бяха затворени и блокирани отвътре с маси, столове, метални барикади и други предмети или ги запечатаха с ключалки, ципове или въжета, съобщи студентският вестник.

Според Columbia Spectator демонстрантите са държали там работници по поддръжката против волята им за кратък период от време.

Десетки протестиращи се събраха пред сградата, като образуваха жива верига, за да блокират вратите, и скандираха лозунги като "От реката до морето Палестина ще бъде свободна".

Група, наричаща себе си "Колумбийският университет свободен от апартейд" (CUAD), обяви в социалната мрежа X, че активистите са "отвоювали" зала "Хамилтън" и са я преименували на "зала "Хинд" в чест на Хинд Раджаб, мъченица, убита от геноцидната израелска държава на шестгодишна възраст".

