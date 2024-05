Атентат срещу словашкия премиер Роберт Фицо, той е "между живота и смъртта"

Словашкият премиер Роберт Фицо беше тежко ранен при стрелба след заседание на правителството в град Хандлова, на около 150 километра североизточно от столицата Братислава, съобщават местни медии. Полицията е задържала нападателя, а късно в сряда вечерта властите обявиха, че мотивите за нападението са политически обосновани.

Състоянието на 59-годишния Фицо е животозастрашаващо, съобщи правителствената пресслужба. Той е бил улучен с 5 куршума в стомаха, ръката и крака, предава BBC, цитирайки местни медии.

Премиерът Роберт Фицо "все още се бори за живота си", заяви Роберт Калиняк, министър на отбраната на Словакия, на пресконференция в болницата, където се лекува Фицо.

"Той е подложен на операция, която все още продължава", добави той, цитиран от CNN след 21 часа българско време.

Опитът за убийство е политически мотивиран, коментира вътрешният министър на страната и добави, че информацията се основава на "първоначални разговори със заподозрения".

"Този опит за убийство е политически мотивиран и заподозреният е взел решение да го направи малко след президентските избори", заяви министърът на вътрешните работи Матуш Шутай Ещок на пресконференция пред болницата в Банска Бистрица, където се лекува премиерът.

Заподозреният извикал "Робо", преди да стреля

Предполага се, че заподозреният за стрелбата е 71-годишен Юрай Цинтула бивш охранител. Според словашки медии мъжът е бил част от тълпа хора, които са се приближили до Фицо, след като той е напуснал Дома на културата в град Хандлова. Изданието Denik N уточнява още, че 71-годишният мъж е бил член на литературния клуб "Дъга" в Левице и е писал стихове. Преди 8 години той обявил в интернет, че събира подписи за създаване на политическа партия "Движение срещу насилието".

По данни на словашката телевизия TA-3, заподозреният се обърнал към премиера Фицо с "Робо" - съкратена версия на "Роберт", а после няколко пъти стрелял в него.

След това заподозреният е бил притиснат на земята от полицията, докато охраната на министър-председателя го е откарала до колата му.

"Знаем, че нападателят е бивш високопоставен охранител, но това е всичко, което знаем в момента", коментира репортер на TA-3.

Словашкият премиер е "между живота и смъртта", след като е бил прострелян "няколко пъти", заяви правителството в официалната си страница във фейсбук.

Тъй като не е било сигурно дали ще издържи до Братислава, 59-годишният премиер е откаран незабавно с хеликоптер за спешно лечение до Банска Бистрица. Той се намира "между живота и смъртта", се казва в изявление на правителството, което определя нападението срещу премиера като "опит за убийство".

‼️ Robert #Fico was taken to hospital in Banská Bystrica after an assassination attempt pic.twitter.com/4XzmbU8wAJ — NEXTA (@nexta_tv) May 15, 2024

Правителствената пресслужба потвърди, че Фицо е бил в съзнание, когато е бил докаран в болницата в Хандлова.

Според словашката телевизия TA-3 при атаката са произведени четири изстрела. Фицо е бил прострелян в стомаха пред местния Дом на културата, където отивал за среща със свои поддръжници.

Словашкото правителство прави обиколка на страната, след като встъпи в длъжност в края на миналата година, и днес заседава в град Хандлова, отбелязва Ройтерс.

Миналата година Фицо пое за четвърти път на премиерския пост, след като неговата лява партия "Смер" ("Посока") спечели парламентарните избори на 30 септември, припомня АП. Посланията на предизборната кампания на "Смер" бяха проруски и антиамерикански, а критиците на партията се опасяваха, че под ръководството на Фицо Словакия ще изостави прозападния курс на страната и ще последва Унгария в посоката, очертана от популисткия премиер Виктор Орбан.

В хода на политическата си кариера, която продължава вече три десетилетия, Фицо премина от основното проевропейско течение към националистически позиции и политики на противопоставяне на ЕС и НАТО, допълва Ройтерс. Освен това той демонстрира готовност да променя курса си в зависимост от общественото мнение или промените в политическата реалност.

След днешната стрелба най-голямата словашка опозиционна партия отмени планирания за тази вечер протест срещу правителствени реформи, свързани с обществената телевизия.

Словашкият президент Зузана Чапутова осъди "бруталната и безскрупулна" атака срещу премиера. "Потресена съм. Пожелавам на Роберт Фицо много сили в този критичен момент и бързо възстановяване сред нападението", заяви тя, цитирана от Асошиейтед прес.

Осъждане

С позиция в социалната мрежа X правителството на Димитър Главчев също осъди нападението.

"Категорично осъждаме нападението срещу Роберт Фицо! Пожелаваме му скорошно възстановяване, а на семейството му - сила и кураж", се казва в позицията.

We categorically condemn the attack on Robert #Fico! We wish to him a speedy recovery, strength and courage to his family. — Министерски съвет (@GovBulgaria) May 15, 2024

Президентът Румен Радев също излезе с позиция и обяви, че България остро осъжда бруталното посегателство срещу министър-председателя на Словакия.

Подобно насилие застрашава стабилността на демократичния процес в Европа и е абсолютно недопустимо. Молим се за живота на Роберт Фицо, написа той в X.

Bulgaria strongly condemns the brutal assault against Slovakia's Prime Minister. Such violence threatens the stability of the democratic process in Europe and is absolutely unacceptable. We pray for the life of Robert Fico. — President.bg (@PresidentOfBg) May 15, 2024

Решително осъждам подлото нападение срещу премиера Роберт Фицо, написа председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в социалната мрежа "Екс".

Подобна проява на насилие няма място в нашето общество и подкопава демокрацията, нашата най-голяма ценност, добавя тя. Фон дер Лайен изразява съчувствие към Фицо и неговото семейство.

Потресена съм от ужасното нападение, написа в същата мрежа председателят на Европейския парламент Роберта Мецола. Осъждам тази проява на насилие, мисля за Роберт Фицо и неговото семейство в този труден час, допълва тя.

Шокиран съм от новината, написа и председателят на Европейския съвет Шарл Мишел. Подобно насилие няма оправдание, добави той.

Потресен съм и съм ужасен, написа генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг. Той пожелава на Фицо бързо възстановяване и изразява съчувствие към неговото семейство и към словаците.

Еврокомисарят Илиана Иванова написа, че осъжда нападението и че политическото насилие е несъвместимо с демокрацията и основните принципи и ценности на ЕС.

Послания за осъждане на покушението и в израз на съпричастие с Фицо до този час разпространиха и трите най-големи групи в ЕП - на Европейската народна партия, на Социалистите и демократите, от чието политическо семейство е словашкият премиер, и от "Обнови Европа".

Американският президент Джо Байдън обяви, че е разстревожен от новината.

"Разтревожен съм от новината за нападението срещу словашкия министър-председател Роберт Фицо", каза Байдън в изявление на официалния сайт на Белия дом.

"Мислите ни са със семейството му и народа на Словакия. Осъждаме този ужасяващ акт на насилие. Посолството ни е в тясна връзка с правителството на Словакия и е готово да окаже помощ", допълни той.