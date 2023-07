Пожар в руска военна база в Крим

Два дни след взрива на Кримския мост пожар избухна в руска военна база в Крим, като заради него бе затворена близка магистрала, съобщиха световните агенции.

Според канали в Телеграм, свързани с руските служби за сигурност, и според украински медии в базата гори склад с боеприпаси след среднощна украинска атака.

Франс прес цитира шефа на украинското военно разузнаване Кирило Буданов, който бил написал в "Телеграм", че е извършена "успешна акция" на окупирания полуостров Крим.

По късно обаче украинските власти съобщиха, че думите, приписвани на Кирило Буданов, са неверни и са били разпространени в неофициален канал в "Телеграм". Франс прес пък оттегли информацията си.

Назначеният от руските власти губернатор на полуострова Сергей Аксьонов каза, че 2000 души от района ще бъдат временно евакуирани,

Огнената стихия се е разразила на полигона на базата в Кировски окръг на Крим и заради него е била затворена магистрала "Таврида". Повече подробности за причините за пожара на този етап не се съобщават.