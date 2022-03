Правителства искат "Старлинк" да блокира руски новини, Мъск отказа

Ръководителят на американската компания "СпейсЕкс" Илон Мъск съобщи в Туитър, че към спътниковата комуникационна услуга "Старлинк" са отправени искания от някои правителства, сред които не е украинското, за блокиране на руски информационни източници.

"Няма да го направим, освен ако не сме под прицел. Съжалявам, че съм абсолютист по отношение свободата на словото"

Той информира също, че "СпейсЕкс" е насочила усилията си към киберзащита и преодоляване на заглушаващи сигнали, поради което ще има леко забавяне в работата на сателитите.

Мъск направи сателитната широколентова услуга на компанията "Старлинк" достъпна в Украйна на 27 февруари. Това стана пред призив на украинския вицепремиер Михайло Фьодоров, който в Туитър помоли за услугата, тъй като в регионите с най-тежките сражения е пострадала инфраструктурата и има сериозни проблеми с интернета.

По-рано тази седмица Мъск предупреди, че има голяма вероятност "Старлинк" да бъде атакувана в Украйна.

Starlink has been told by some governments (not Ukraine) to block Russian news sources. We will not do so unless at gunpoint.



Sorry to be a free speech absolutist.